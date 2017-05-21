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Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот более чем до $600 млн

22.05.2017 10:55 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот более чем до 0 млн
Во время заседания

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Самарская область России рассчитывают увеличить товарооборот более чем до $600 млн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сегодня на заседании совместной рабочей группы по вопросам развития сотрудничества между Беларусью и Самарской областью, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство Беларуси и руководство Самарской области убеждены, что надо оперативно выйти на показатели 2012 года, т.е. на товарооборот более чем $600 млн", - отметил Михаил Русый.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Правительство Беларуси и руководство Самарской области убеждены, что надо оперативно выйти на показатели 2012 года, т.е. на товарооборот более чем $600 млн", - отметил...

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