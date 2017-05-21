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Рапота не исключает еще одной попытки разработать союзную программу по льну

22.05.2017 11:33 — Новости Экономики | БелТА  
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22 мая, Приволжск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота не исключает еще одной попытки разработать союзную программу по льну. Об этом он сообщил журналистам сегодня после посещения предприятия "Яковлевская льняная мануфактура" в городе Приволжске Ивановской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже была одна попытка сделать программу Союзного государства по льну, - напомнил госсекретарь. - Кто-то заявляет, что у нас уже есть программа по льну, но это от незнания ситуации. У нас такой программы нет. Мы ее так и не смогли принять в силу разных причин. Абсолютно не исключается возврат к этой теме, к какой-то программе Союзного государства, но она должна быть сформулирована должным образом и в рамках тех требований и возможностей, которые у нас существуют".

По словам Григория Рапоты, если льнопроизводители России или Беларуси считают необходимым как-то скоординировать свои действия в вопросах экспорта или взаимной торговли, то для этого есть соответствующие механизмы, которые могут быть запущены для урегулирования данного вопроса.

"Сотрудничество всегда существовало (между Беларусью и Россией в сфере льняного производства. - Прим. БЕЛТА), оно переживало взлеты и падения, но это связано не с нежеланием россиян и белорусов взаимодействовать, а с той экономической конъюнктурой, которая складывается на этом рынке", - подчеркнул госсекретарь.

В свою очередь генеральный директор ООО "ТДЛ Текстиль", в состав которого входит Яковлевская льняная мануфактура, Павел Каржанов отметил, что для российских и белорусских производителей льняной продукции существует общая проблема сырья. "Мы обсудили пути, как решать эту проблему для обеих сторон, чтобы для каждого производителя было столько сырья, сколько его продукции может быть продано на рынке", - сказал он. Павел Каржанов убежден, что белорусский и российский производители льняной продукции должны объединиться, чтобы совместно противостоять конкуренции на мировом рынке. -0-

 
 
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"Уже была одна попытка сделать программу Союзного государства по льну, - напомнил госсекретарь. - Кто-то заявляет, что у нас уже есть программа по льну, но это от...

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