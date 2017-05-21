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Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот более чем до $600 млн

22.05.2017 10:55 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот более чем до 0 млн
Во время заседания

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Самарская область России рассчитывают увеличить товарооборот более чем до $600 млн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сегодня на заседании совместной рабочей группы по вопросам развития сотрудничества между Беларусью и Самарской областью, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство Беларуси и руководство Самарской области убеждены, что надо оперативно выйти на показатели 2012 года, то есть на товарооборот более чем $600 млн, - отметил Михаил Русый. - Уже есть подвижки, за прошлый год товарооборот прирос на 16%. Первый квартал нынешнего года тоже показывает положительную динамику".

По мнению вице-премьера, Беларуси и Самарской области необходимо активнее развивать кооперационные связи. "Нужно менять подходы и от принципа купи-продай перейти к кооперационным связям. Тем более, что у нас есть перспективные для этого отрасли: нефтехимия, ракетостроение, космическая отрасль", - пояснил он. Будет расширяться взаимодействие в образовании, здравоохранении, агропромышленном комплексе. Это поможет внедрять новые технологии и создавать рабочие места.

Вице-губернатор Самарской области России Игорь Еремин отметил, что Беларусь входит в пятерку крупнейших внешнеэкономических партнеров региона и является стратегически важным партнером. "Продукция белорусских предприятий востребована на рынке Российской Федерации, в том числе Самарской области, и речь идет не только о компаниях пищевой промышленности", - подчеркнул он.

В ходе нынешнего визита делегации Самарской области уже обсуждалось взаимодействие в сфере образования. "У нас есть возможность приглашать талантливую молодежь из Беларуси для обучения в вузах Самарской области совершенно бесплатно. Это касается разных отраслей, в том числе высокотехнологичных - космической отрасли, нефтехимии, производства минеральных удобрений. Мы готовы оказывать помощь в подготовке специалистов для экономики Беларуси", - добавил Игорь Еремин.

В свою очередь Самарская область заинтересована в белорусском опыте развития сферы ЖКХ, обустройства городов. "Мы готовимся к чемпионату мира по футболу, и для нас очень важно создавать комфортные условия для россиян и гостей", - подчеркнул он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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