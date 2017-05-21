22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белшина" и японская компания "Yokohama" обсуждают возможность создания совместного предприятия. Об этом шла речь на встрече делегации Yokohama во главе с председателем и представителем совета директоров компании Таданобу Нагумо с руководством "Белшины", сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Во время визита в Беларусь представители японской компании ознакомились с производственными мощностями "Белшины", посетили три шинных завода. Генеральный директор Алексей Яковлев рассказал о деятельности предприятия, в том числе о реализации крупных инвестиционных проектов.

На переговорах обсуждалось возможное продвижение продукции Yokohama с помощью товаропроводящей сети ОАО "Белшина", возможность создания совместного предприятия на территории Беларуси. Таданобу Нагумо отметил высокий уровень модернизации производства и серьезный подход к контролю качества выпускаемой продукции. По итогам переговоров японская сторона выразила готовность к развитию взаимовыгодного сотрудничества с "Белшиной".

ОАО "Белшина" является крупнейшим в Европе производителем шин для грузовых и легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов, сельскохозяйственной техники, прицепов, автосамосвалов большой и особо большой грузоподъемности, строительных и дорожных машин. Предприятие объединяет три шинных завода (крупногабаритных шин, массовых шин, сверхкрупногабаритных шин) и механический завод, обеспечивающий основное производство оборудованием и оснасткой

Yokohama - японский производитель шин, труб, рукавов высокого давления и другой продукции. В компании работают около 16 тыс. человек. Yokohama имеет представительства в Саудовской Аравии, ОАЭ, Сингапуре. Является поставщиком шин для многих автогоночных серий.-0-