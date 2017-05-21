|
Генпрокуратура России не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора
22.05.2017 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Генпрокуратура России не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и нарушений в связи с введением службой ограничений на поставки мяса с ряда предприятий Беларуси. Это следует из письма Генпрокуратуры в адрес центра «Трансперенси Интернешнл — Россия», размещенного на
В конце февраля центр обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить главу Россельхознадзора Сергея Данкверта на наличие неурегулированного конфликта интересов.
«Нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке», — говорится в ответе Генпрокуратуры.
В письме также сообщается, что применяемые Россельхознадзором меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера направлены на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений российского законодательства.
«В этой связи решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации», — говорится в письме надзорного органа.
Напомним, «продовольственный конфликт» тянется уже два года. Россельхознадзор периодически вводит ограничения на поставку в Россию продукции ряда белорусских предприятий АПК.
3 февраля Александр Лукашенко
«Все эти „Данкверты“ — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.
В ответ на это Данкверт
3 апреля после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге Владимир Путин поручил правительству РФ проверить качество продукции ряда белорусских предприятий АПК, «в отношении которых возникли какие-то сомнения». Тем не менее, «продовольственный конфликт» все еще
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии