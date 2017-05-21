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Генпрокуратура России не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора

22.05.2017 11:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Генпрокуратура России не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и нарушений в связи с введением службой ограничений на поставки мяса с ряда предприятий Беларуси. Это следует из письма Генпрокуратуры в адрес центра «Трансперенси Интернешнл — Россия», размещенного на сайте центра.


Сергей Данкверт. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В конце февраля центр обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить главу Россельхознадзора Сергея Данкверта на наличие неурегулированного конфликта интересов.

«Нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

В письме также сообщается, что применяемые Россельхознадзором меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера направлены на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений российского законодательства.


«В этой связи решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации», — говорится в письме надзорного органа.

Напомним, «продовольственный конфликт» тянется уже два года. Россельхознадзор периодически вводит ограничения на поставку в Россию продукции ряда белорусских предприятий АПК.

3 февраля Александр Лукашенко заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

«Все эти „Данкверты“ — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. 14 марта в МВД сообщили, что проверка в отношении Данкверта «сейчас в самом разгаре». В конце марта Данкверт в письменной форме через Генпрокуратуру РФ ответил на вопросы белорусских правоохранителей, подробно объяснив причины запрета на ввоз мясной и молочной продукции с ряда предприятий Беларуси.

3 апреля после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге Владимир Путин поручил правительству РФ проверить качество продукции ряда белорусских предприятий АПК, «в отношении которых возникли какие-то сомнения». Тем не менее, «продовольственный конфликт» все еще продолжается — сегодня в Москве министры Минсельхозпродов Беларуси и России попытаются в очередной раз договориться.

 
Теги: Минск
 
 
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