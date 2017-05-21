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Беларусь планирует нарастить поставки тракторов в Камбоджу

22.05.2017 12:45 — Новости Экономики | БелТА  
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22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Камбодже по совместительству Владимир Гошин 19-22 мая посетил Камбоджу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Белорусский дипломат принял участие в мероприятиях по программе Дней культуры Беларуси в Камбодже, встретился с руководством Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, Министерства торговли, Министерства культуры и изящных искусств, а также провинции Сиемреап.

Обсуждены вопросы активизации торгово-экономического, научного, гуманитарного и регионального сотрудничества, проведение в 2017 году в Минске межмидовских консультаций, заседания межправительственного совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Речь шла в том числе о наращивании поставок белорусских тракторов, сельхозоборудования, грузовой техники и продукции аграрно-промышленного комплекса на камбоджийский рынок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Гошин принял участие в мероприятиях по программе Дней культуры Беларуси в Камбодже, встретился с руководством Министерства иностранных дел и...

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