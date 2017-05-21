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Лукашенко поручил Носкевичу разобраться с "неприятной ситуацией" в отношении нового главы Оршанского района

22.05.2017 13:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с неприятной ситуацией, произошедшей с Леонидом Пеньковским, который недавно возглавил Оршанский райисполком. Она связана с действиями оперативных служб в отношении должностного лица, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом. Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента. Ворвались, начали что-то уточнять, — отметил глава государства. — Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал».

«Материалы уже есть. Разберитесь. Мне нужна мужская, настоящая оценка этой ситуации», — добавил президент.

Что именно произошло с Леонидом Пеньковским, и когда — неизвестно. В официальных сообщениях Следственного комитета никаких данных по этому поводу нет.

Леонид Пеньковский был назначен председателем Оршанского райисполкома 12 мая 2017 года.

 
 
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