22 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Предприятия СЭЗ "Минск" планируют в 2017 году достичь экспортных показателей 2013 года, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава администрации СЭЗ Александр Ахремчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача - восстановить позиции 2013 года, когда был пик продаж на зарубежные рынки. За I квартал текущего года внешнеторговый оборот предприятий составил $343,8 млн., в том числе по Минску - $161,8 млн. Экспортировано товаров на $92,6 млн. с ростом 146,5% к уровню аналогичного периода прошлого года. Рассчитываем, что выйдем на показатель $440-450 млн. экспорта по Минску", - отметил Александр Ахремчик.

Всего в СЭЗ "Минск" зарегистрировано 113 резидентов, из них свыше 80 ведут деятельность в столице. Около 68% предприятий имеют экспортную направленность, продукция поставляется в 59 стран мира, в том числе в Россию, Германию, Украину, Казахстан, США, Польшу, Швейцарию, Италию. Освоены такие новые рынки, как Австралия, Бразилия, Египет, Словакия, Норвегия, Турция и др. К основным экспортным товарам относятся электроника, электротранспорт, кабели, гидравлические насосы, металлоконструкции из черных и цветных металлов, части и оборудование для автомобилей.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. С момента создания зоны для организации производств построено и реконструировано 37 заводов, ведут строительство и реконструкцию объектов 15 предприятий, проектные работы - 13 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия зоны, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность и др. В настоящее время СЭЗ размещается на 21 участке общей площадью более 2,6 тыс. га, из них в черте города - свыше 1 тыс. га, в Минской области - 1,6 тыс. га.-0-