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На торгах 22 мая рубль снова окреп к евро и доллару
22.05.2017 13:38 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 22 мая прошли очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN0,0084 — до 1,8525 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0038 — до 2,0713 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0168 — до 3,2756 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар снизился на BYN0,0084.
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