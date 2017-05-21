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Эксклюзива может не быть. Швейники не хотят покупать белорусскую джинсовую ткань из льна

22.05.2017 14:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусам уже несколько лет обещают отечественные джинсы из льняной ткани. Тестовые образцы давно готовы, но в серийное производство их никак не запустят. Глава «Беллегпрома» объясняет это эксклюзивностью товара и его дороговизной — около ста рублей за пару брюк. В то же время генеральный директор Оршанского льнокомбината обращает внимание на другую проблему: наши швейники просто не хотят покупать сырье.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Глава «Беллегпрома» объяснял, что для серийного выпуска льняных джинсов еще нужно сделать больше видов пряжи и расширить ассортимент тканей.

— Льняные джинсы будут стоить под сто рублей за пару. И вопрос в том, кто джинсы по такой цене купит. Поэтому все будем делать потихоньку, не форсируя события. Нужно понимать, что лен — это эксклюзив, это для гурманов, — говорил председатель концерна Николай Ефимчик.

Но, оказывается, в Орше льняной аналог джинсовой ткани производят уже не меньше пяти лет. Есть и брючная, поплотнее, и для рубашек — полегче. Производитель готов обеспечить любые объемы. Но покупают льяной джинс только иностранные швейные фабрики, отечественным новинка не интересна.

— Естественно, лен не может стоить столько, сколько и хлопок. Но мы сегодня работаем с частными предприятиями и в Украине, и в Европе, и в Беларуси. У нас контракт на миллион долларов с Индией на такую ткань. Им - недорого, а нам почему-то дорого, — рассказывает гендиректор Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко.

Руководитель предприятия считает, что исправить ситуацию с госпредприятиями поможет только административный ресурс.

— Частники еще как-то покупают, а предприятия структуры концерна «Беллегпром» игнорируют нас. У них нет нормальных рынков сбыта, потому что практически все работают по давальческим схемам. Им так удобнее: заказ принесли, ты сделал, деньги получил и ждешь следующий — не надо париться сильно, — говорит Владимир Нестеренко.

Недавно пробную партию ткани в Орше закупила кобринская частная фабрика «Модный город». Льняные джинсы оказались всего на 4 рубля дороже обычных хлопковых — 32 рубля за пару.

— Мы отшили и мужские, и женские брюки. Покупателям нравится: ткань хорошо садится, удобна при носке и не мнется так, как обычный лен. По пробной партии у нас никаких замечаний нет, — рассказывают на кобринском предприятии.

На лен приходится всего 2% мирового рынка текстиля. Поэтому такие ткани дороже хлопковых в 4−5 раз.

 
 
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Белорусам уже несколько лет обещают отечественные джинсы из льняной ткани. Тестовые образцы дано готовы, но в серийное производство их никак не запустят.

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