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"Расставить точки над "i" - Лукашенко анонсировал ряд крупных мероприятий на уровне президента
22.05.2017 14:20 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал ряд крупных мероприятий на уровне главы государства. Об этом было заявлено сегодня во время рабочей встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой.
«Мы по ЖКХ должны на уровне главы государства рассмотреть вопросы и точку поставить, вернуться еще раз к вопросам строительства, по селу должны провести крупное мероприятие, по образованию. То есть пять-шесть мероприятий с большим участием людей на уровне президента мы должны провести, где расставить все точки над „i“», — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, также предстоят и иные мероприятия, в том числе в менее широком формате. Они будут касаться сферы спорта, раскрепощения деловой активности. «Это тоже будет. С меньшим количеством людей, но мы публично должны поставить точки над „i“ и в этих процессах», — отметил президент.
Он отдельно поинтересовался, когда будут подготовлены материалы по вопросам раскрепощения предпринимательских и прочих структур, улучшения делового климата. «Я так понимаю, процесс обсуждения уже закончился», — заметил Александр Лукашенко.
Глава государства также обратил внимание на тему дебюрократизации. «Соответствующий декрет должен быть на контроле у главы Администрации президента. Этот процесс не должны упускать», — подчеркнул Лукашенко.
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"Мы по ЖКХ должны на уровне главы государства рассмотреть вопросы и точку поставить, вернуться еще раз к вопросам строительства, по селу должны провести крупное...
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