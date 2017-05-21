Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал ряд крупных мероприятий на уровне главы государства. Об этом было заявлено сегодня во время рабочей встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой.

«Мы по ЖКХ должны на уровне главы государства рассмотреть вопросы и точку поставить, вернуться еще раз к вопросам строительства, по селу должны провести крупное мероприятие, по образованию. То есть пять-шесть мероприятий с большим участием людей на уровне президента мы должны провести, где расставить все точки над „i“», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, также предстоят и иные мероприятия, в том числе в менее широком формате. Они будут касаться сферы спорта, раскрепощения деловой активности. «Это тоже будет. С меньшим количеством людей, но мы публично должны поставить точки над „i“ и в этих процессах», — отметил президент.

Он отдельно поинтересовался, когда будут подготовлены материалы по вопросам раскрепощения предпринимательских и прочих структур, улучшения делового климата. «Я так понимаю, процесс обсуждения уже закончился», — заметил Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на тему дебюрократизации. «Соответствующий декрет должен быть на контроле у главы Администрации президента. Этот процесс не должны упускать», — подчеркнул Лукашенко.