22 мая, Иваново /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ивановская область рассчитывает на содействие Беларуси в обновлении общественного транспорта и парка тракторов. Об этом заявил сегодня российским и белорусским журналистам губернатор региона Павел Коньков после встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, значительная часть парка автобусов и троллейбусов в области требует замены, а белорусская сторона предлагает эту технику по приемлемой цене. Что же касается сельскохозяйственных машин, то традиционно ивановские аграрии используют тракторы марки "Беларус" и не намерены от них отказываться и в дальнейшем.

Павел Коньков напомнил, что в прошлом году состоялся его визит в Минск, во время которого были достигнуты договоренности по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. "Это соглашение я без внимания не оставлю, и мы будем его выполнять", - заверил губернатор.

По его словам, у сторон есть взаимный интерес в ряде отраслей, в том числе в текстильной сфере. Он отметил также, что в Ивановской области широко представлены белорусские продукты питания и продукция легпрома, которые пользуются популярностью у жителей региона.

Говоря о динамике двусторонней торговли, губернатор отметил, что сейчас наметилась тенденция к увеличению ее объемов. По итогам прошлого года товарооборот Беларуси и Ивановской области составил $85 млн, при этом белорусский экспорт - $66 млн, импорт - $19 млн.

"С Беларусью у Ивановской области острых вопросов нет", - резюмировал Павел Коньков.

Встреча Григория Рапоты и Павла Конькова с белорусскими и российскими журналистами состоялась во время пресс-тура в Ивановскую область, организованного Постоянным комитетом Союзного государства и международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-