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Глава Минсельхозпрода отправился в РФ обсуждать запреты
22.05.2017 14:38 — Новости Экономики | БДГ
Министр сельского хозяйства Беларуси отправился в Москву на переговоры со своим российским коллегой. Предполагается, что темой переговоров станут претензии российской стороны к качеству белорусской продукции.
Официально сообщается о том, что Леонид Заяц во время переговоров с Александром Ткачевым поднимет тему
В своем недавнем интервью глава Минсельхозпрода обвинил российскую сторону в целом, и некоторые ведомства в частности, в предвзятости при оценке качества белорусской продукции. Заяц рассказал, что во время первой инспекции Россельхознадзора было проверено 18 белорусских предприятий, еще 12 - во время второй. При этом инспекторы в обоих случаях высказывали отдельные замечания, на которые, по словам министра, были даны адекватные ответы. Сами замечания не носили критический характер, а касались хозяйственной части, заверил глава белорусского ведомства.
«Последние события по ограничению поставок наших молочных предприятий вызывают недоумение и у нас, и у наших заводов. Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют», -
На данный момент российская сторона не пускает на свой рынок продукцию с 12 молокозаводов и 7 мясокомбинатов Беларуси. Белорусская сторона все претензии к качеству своей продукции считает безосновательными.
Напомним, что 19 мая Россельхознадзор
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Министр сельского хозяйства Беларуси отправился в Москву на переговоры со своим российским коллегой. Предполагается, что темой переговоров станут претензии...
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