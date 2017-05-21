Глава Минсельхозпрода отправился в РФ обсуждать запреты

Министр сельского хозяйства Беларуси отправился в Москву на переговоры со своим российским коллегой. Предполагается, что темой переговоров станут претензии российской стороны к качеству белорусской продукции.

Официально сообщается о том, что Леонид Заяц во время переговоров с Александром Ткачевым поднимет тему введения новых запретов со стороны России в отношении белорусской продукции.

В своем недавнем интервью глава Минсельхозпрода обвинил российскую сторону в целом, и некоторые ведомства в частности, в предвзятости при оценке качества белорусской продукции. Заяц рассказал, что во время первой инспекции Россельхознадзора было проверено 18 белорусских предприятий, еще 12 - во время второй. При этом инспекторы в обоих случаях высказывали отдельные замечания, на которые, по словам министра, были даны адекватные ответы. Сами замечания не носили критический характер, а касались хозяйственной части, заверил глава белорусского ведомства.

«Последние события по ограничению поставок наших молочных предприятий вызывают недоумение и у нас, и у наших заводов. Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют», - отметил Заяц. Он также подчеркнул, что на сегодня нет ни единого факта, который мог бы препятствовать продвижению белорусского молока на российский рынок.

На данный момент российская сторона не пускает на свой рынок продукцию с 12 молокозаводов и 7 мясокомбинатов Беларуси. Белорусская сторона все претензии к качеству своей продукции считает безосновательными.