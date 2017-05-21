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Белорусский промышленный форум состоится в Минске 23-26 мая

22.05.2017 15:10 — Новости Экономики | БелТА  
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Белорусский промышленный форум состоится в Минске 23-26 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский промышленный форум состоится в Минске 23-26 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

Цель форума - содействие предприятиям и организациям Беларуси в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества, привлечению инвестиций в промышленность республики.

Белорусский промышленный форум проводится ежегодно и стал известным межгосударственным мероприятием. Участниками выставки в составе форума становились компании более чем из 30 стран (Австрия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, Словения, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие). Были организованы национальные экспозиции Украины и Чехии. Расширяется и закрепляется интерес к форуму со стороны российских регионов, стран Евразийского экономического союза.

Среднестатистическое количество участников ежегодной выставочной экспозиции составляет 200-300 компаний.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Цель форума - содействие предприятиям и организациям Беларуси в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции для...

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