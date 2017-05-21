22 мая, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Белшина" начнет серийный выпуск шин для мегасамосвалов в 2018 году. Об этом сообщил сегодня во время брифинга генеральный директор предприятия Алексей Яковлев, передает корреспондент БЕЛТА.

Ккомпания успешно завершила первую очередь модернизации завода сверхкрупногабаритных шин. Чуть больше месяца назад введен в эксплуатацию весь комплекс оборудования, который ориентирован на выпуск цельнометаллокордных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 57-63 дюйма для комплектации самосвалов особо большой грузоподъемности (до 450 т). Уже изготовлена опытная партия шин диаметром 57 дюймов. Они прошли стендовые испытания, а сейчас проходят эксплуатационные на самосвалах БелАЗа в Казахстане. Для испытания шин и определения одного из самых главных их качественных параметров - продолжительности ходимости - потребуется по меньшей мере несколько месяцев. После могут быть внесены корректировки в технологический процесс их производства. Как предполагается, они будут запущены в серию в начале 2018 года.

"Реализация проекта тесно увязана в целом с модернизацией предприятия, в состав которого еще входят заводы крупногабаритных и массовых шин, где также реализован ряд инвестиционных проектов, - сказал Алексей Яковлев. - Техперевооружение принесло предприятию ощутимые результаты. Прежде всего это касается повышения качества выпускаемой продукции, снижения затрат, повышения конкурентоспособности на рынке и освоения выпуска новых изделий. Общество улучшает постепенно качественные и количественные показатели своей работы. Предприятие вышло на безубыточную работу, растет выручка, а также экспорт в страны дальнего зарубежья".

В плане финансового оздоровления большие надежды возлагаются на модернизированный завод сверхкрупногабаритных шин, где формируется основная часть прибыли. "Мы считаем, что модернизация на "Белшине" проведена своевременно и должна принести значительный экономический эффект. Даже сроки окупаемости вложенных денег в 10 лет - это нормально для такого крупного производства. Сам инвестпроект стартовал в 2013 году, а капитальные затраты по нему оцениваются в $130 млн", - сказал Алексей Яковлев.

Белорусский шинный комбинат создан в 1972 году, преобразован в ОАО "Белшина" в 2002-м. Предприятие является одним из крупнейших производителей шин в Европе, выпускает более 350 типоразмеров и моделей шин. ОАО осуществляет экспортно-импортные операции с 75 странами. Основными потребителями продукции на внутреннем рынке являются крупнейшие предприятия республики: БелАЗ, МАЗ, МТЗ, МЗКТ, "Гомсельмаш", "Амкодор".-0-