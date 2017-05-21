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Генпрокуратура РФ "разрешила" Данкверту заниматься агробизнесом

22.05.2017 16:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура РФ не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International 17 мая получило ответ от генеральной прокуратуры РФ на запрос о возможном нарушении установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Генпрокуратура РФ "разрешила" Данкверту заниматься агробизнесом
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вопрос о том, что Данкверт имеет доли в крупных предприятиях АПК в России и поэтому, якобы, лично заинтересован в блокировании поставок белорусского продовольствия в РФ, высказывался и белорусскими чиновниками.

"В результате рассмотрения обращения Transparency International Генеральная прокуратура РФ не установила нарушений запрета на участие Сергея Алексеевича Данкверта в деятельности хозяйствующих субъектов, поскольку доли в уставных капиталах обществ переданы в доверительное управление в установленном законом порядке", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор обращает внимание, что такая информация размещена на сайте Transparency International и подкреплена копией ответа Генпрокуратуры.

Также сообщается, что Генпрокуратура РФ считает: решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозтоваропроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД республики заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению Генпрокуратуры, Данкверт может заниматься хозяйственной деятельностью, поскольку принадлежащие ему доли в компаниях АПК переданы в доверительное...

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