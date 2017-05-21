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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

22.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В последнее время снижение цен на квартиры в Минске ощутимо замедлилось, однако ни старт дачного сезона, ни майские праздники не привели к его полной остановке. За последнюю неделю индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,2% и находится на данный момент у отметки в 1142 $/м2. После того, как в середине марта цены предложения квартир установили 10-летний минимум, его значение обновляется уже десятую неделю подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

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Первичный рынок отметился первым с середины апреля “минусом” в ценовой динамике. При этом, темпы снижения цен были даже выше, чем на “вторичке” – по итогам минувшей недели средняя цена квартир в столичных новостройках снизилась на 0,4% и составила 1122 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

В конце апреля и в первой половине мая объем предложения квартир сокращался, чему не в последнюю очередь способствовало обилие выходных и праздничных дней. Но на первой полноценной рабочей неделе тенденция прервалась – количество выставленных на продажу квартир выросло.

Общий рост предложения за последние 7 дней составил 1,6%. Наиболее ощутимый приток новых объектов был зафиксирован у 3-комнатных (+2,9%) и 2-комнатных квартир (+2,4%). Предложение “однушек” выросло на 0,6%, а 4-комнатных квартир за неделю стало меньше на 2,3%.

Вполне вероятно, что на рынок просто вернулась часть продавцов, отсутствовавших во время майских праздников. Но если тенденция продолжится в последующие недели, это может сигнализировать о довольно слабой покупательской активности.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 22 мая следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

Без изменений прошла неделя для квартир с четырьмя комнатами, у остальных типов отмечено снижение цен. На 0,2% подешевели 1-комнатные квартиры. У квартир с двумя комнатами снижение составило 0,4%, у 3-комнатных – 0,3%. По итогам последнего месяца негативная ценовая динамика сохраняется у всех без исключения типов квартир.

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 22 мая выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

Рост цен на квартиры по итогам недели был зафиксирован в трёх столичных районах: Октябрьском (+0,2%), Заводском (+0,1%) и Советском (+0,2%). В Ленинском районе изменений отмечено не было, все оставшиеся завершили неделю в “красной” зоне, символизирующей снижение цен. Темпы снижения не были высокими и не превышали 0,4%.

По итогам минувшего месяца рост цен был отмечен лишь в Ленинском районе.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 694 $/м2 (-0,2%), Витебск – 538 $/м2 (-0,4%), Гомель – 562 $/м2 (-0,4%), Гродно – 700 $/м2 (+0,5%), Могилев – 566 $/м2 (-0,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 937 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,1% и составляет 1469 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,3% до 805 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 15 по 22 мая 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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