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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года
22.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В последнее время снижение цен на квартиры в Минске ощутимо замедлилось, однако ни старт дачного сезона, ни майские праздники не привели к его полной остановке. За последнюю неделю
Первичный рынок отметился первым с середины апреля “минусом” в ценовой динамике. При этом, темпы снижения цен были даже выше, чем на “вторичке” – по итогам минувшей недели средняя цена квартир в столичных новостройках снизилась на 0,4% и составила 1122 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
В конце апреля и в первой половине мая объем предложения квартир сокращался, чему не в последнюю очередь способствовало обилие выходных и праздничных дней. Но на первой полноценной рабочей неделе тенденция прервалась – количество выставленных на продажу квартир выросло.
Общий рост предложения за последние 7 дней составил 1,6%. Наиболее ощутимый приток новых объектов был зафиксирован у 3-комнатных (+2,9%) и 2-комнатных квартир (+2,4%). Предложение “однушек” выросло на 0,6%, а 4-комнатных квартир за неделю стало меньше на 2,3%.
Вполне вероятно, что на рынок просто вернулась часть продавцов, отсутствовавших во время майских праздников. Но если тенденция продолжится в последующие недели, это может сигнализировать о довольно слабой покупательской активности.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 22 мая следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Без изменений прошла неделя для квартир с четырьмя комнатами, у остальных типов отмечено снижение цен. На 0,2% подешевели 1-комнатные квартиры. У квартир с двумя комнатами снижение составило 0,4%, у 3-комнатных – 0,3%. По итогам последнего месяца негативная ценовая динамика сохраняется у всех без исключения типов квартир.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 22 мая выглядит следующим образом:
Рост цен на квартиры по итогам недели был зафиксирован в трёх столичных районах: Октябрьском (+0,2%), Заводском (+0,1%) и Советском (+0,2%). В Ленинском районе изменений отмечено не было, все оставшиеся завершили неделю в “красной” зоне, символизирующей снижение цен. Темпы снижения не были высокими и не превышали 0,4%.
По итогам минувшего месяца рост цен был отмечен лишь в Ленинском районе.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 694 $/м2 (-0,2%), Витебск – 538 $/м2 (-0,4%), Гомель – 562 $/м2 (-0,4%), Гродно – 700 $/м2 (+0,5%), Могилев – 566 $/м2 (-0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 937 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,1% и составляет 1469 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,3% до 805 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 15 по 22 мая 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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