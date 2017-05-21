Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 мая 2017 года

В конце апреля и в первой половине мая объем предложения квартир сокращался, чему не в последнюю очередь способствовало обилие выходных и праздничных дней. Но на первой полноценной рабочей неделе тенденция прервалась – количество выставленных на продажу квартир выросло.

Общий рост предложения за последние 7 дней составил 1,6%. Наиболее ощутимый приток новых объектов был зафиксирован у 3-комнатных (+2,9%) и 2-комнатных квартир (+2,4%). Предложение “однушек” выросло на 0,6%, а 4-комнатных квартир за неделю стало меньше на 2,3%.

Вполне вероятно, что на рынок просто вернулась часть продавцов, отсутствовавших во время майских праздников. Но если тенденция продолжится в последующие недели, это может сигнализировать о довольно слабой покупательской активности.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 22 мая следующим образом:



