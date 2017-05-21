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Минсельхоз России снимет ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий

22.05.2017 18:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Минсельхоз России снимет ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий
Александр Ткачев

22 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений на поставку сельхозпродукции с ряда белорусских предприятий, сообщил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев в эфире телеканала "Россия 24".

"Переговоры только что закончились. Мы очень интенсивно обсуждали с белорусской стороной разные походы и взаимные претензии. Тем не менее, мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию", - сказал министр.

По его словам, переговоры по открытию остальных белорусских предприятий пройдут через 7-10 дней.-0-

 
 
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"Переговоры только что закончились. Мы очень интенсивно обсуждали с белорусской стороной разные походы и взаимные претензии. Тем не менее, мы сегодня открыли два...

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