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Россия сняла ограничения на поставку белорусской продукции с девяти предприятий
22.05.2017 18:19 — Новости Экономики | Tut.by
Россия снимет ограничения на поставку сельхозпродукции с 9 белорусских предприятий. Об этом 22 мая заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24» по итогам переговоров с белорусской стороной, сообщает
«Переговоры только что закончились. Мы очень интенсивно обсуждали с белорусской стороной разные подходы и взаимные претензии. Тем не менее мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию», — сказал он.
По словам Ткачева, через 7−10 дней пройдут переговоры по открытию остальных белорусских предприятий. Российская сторона надеется, что Беларусь усилит контроль за сырьем и готовой продукцией.
«По тем предприятиям, по которым не принято решение, они будут дорабатываться. На них выйдут еще раз инспекторы. Белорусская сторона покажет еще раз проделанную работу, в том числе и документацию. Конечно, нас интересуют, прежде всего, остатки антибиотиков, которые были выявлены», — цитирует Ткачева
Напомним, Россельхознадзор с 15 мая
19 мая Россельхознадзор запретил ввозить молочную продукцию с ряда белорусских предприятий из-за обнаружения остатков антибиотиков.
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По словам Ткачева, через 7−10 дней пройдут переговоры по открытию остальных белорусских предприятий.
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