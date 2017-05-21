Предложения по развитию ИТ-сферы и бизнес-среды будут подготовлены в Беларуси до 1 января 2018 года

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 19 мая 2017 года № 182р создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ее возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. В состав межведомственной рабочей группы вошли представители различных министерств и ведомств, Национального банка, а также ассоциации "Конфедерация Цифрового Бизнеса", Центра систем идентификации и Администрации Парка высоких технологий.

Межведомственной рабочей группе поручено рассматривать вопросы информатизации реального сектора экономики, функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, архитектуры национального "электронного правительства" и обеспечения согласованного взаимодействия государственных органов по его развитию.

Рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.

Рабочей группе необходимо до 1 января 2018 года обеспечить разработку проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Беларуси условий для развития ИТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.

Для информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности межведомственной рабочей группы ее руководителем могут создаваться экспертные группы, советы, иные рабочие органы из числа представителей государственных органов, научных организаций, субъектов хозяйствования (с их согласия).-0-