«Икеевские» диваны в ближайшее время могут получить обивку из белорусских тканей. Могилевское предприятие «Моготекс» уже два года ведет об этом переговоры с мировой сетью товаров для дома. После модернизации должны начаться реальные поставки, рассказал TUT.BY директор фабрики Виктор Матиевич.



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— Чтобы соответствовать по качеству всем требованиям компании, необходимо установить новое современное оборудование. Мы проводим модернизацию, и в ближайшее время у нас появятся такие возможности, — уточнил Матиевич.

Основные конкуренты белорусской фабрики — производители тканей из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Их экспортоориентированные предприятия часто получают субсидии от государства.

— При всех равных условиях по стоимости производства продукции, их субсидии не позволяют нам быть конкурентными по ряду позиций. Но мы планируем вместе с Ikea выйти на производство новых видов тканей, которые позволят нам занять свою нишу, — рассчитывает директор «Моготекс».

Могилевская швейная фабрика работает с Ikea c 2010 года. На трех предприятиях «Моготекс» делают около трех десятков «икеевских» товаров — столовое белье, салфетки и шторы. Пока продукция, сделанная в Беларуси, продается только в 14 российских гипермаркетах сети.

— Чтобы выйти на глобальный рынок, наши производственные мощности по выпуску готовых изделий должны покрывать все рынки, где работает Ikea. Те объемы которые им нужны, мы сможем обеспечить в ближайшие год-полтора после модернизации, — объяснил Матиевич.

Европейским стандартам качества могилевский текстиль полностью отвечает. В прошлом году «Моготекс» точечно поставлял свою продукцию в немецкую и польскую Ikea. В магазины известного бренда предприятие реализует около трети всей произведенной продукции.

После модернизации, которая началась на «Моготекс» в 2011 году, фабрике удалось в два раза увеличить объемы производства. До 75% продукции идет на экспорт. В основном, в Россию. Сейчас производитель работает над диверсификацией рынков сбыта.

— По оценкам экономических экспертов, если предприятие имеет порядка 25% экспорта в страны, где есть стабильная валюта: евро и доллар — это позволяют без особых проблем преодолеть сложности на других рынках. Пока этот показатель у нас на уровне 3−5%, — рассказал руководитель «Моготекс». — Увеличивать процент мы собираемся не путем отказа от каких-то рынков, а за счет увеличения производства.

По словам Виктора Матиевича, белорусский текстиль сегодня может конкурировать с китайским на европейским рынке: логистика дешевле, качество лучше.

— Иностранная компания приехала к нам и попросила миллион защитных брюк. А наши объемы сегодня позволяют сделать 500 тысяч. Мы понимаем, что необходимо увеличивать мощности, — говорит руководитель. — С Германией активно работаем. Сейчас собираемся начать производство штор, которые не пропускают свет, для дома и гостиниц.

Помимо «Моготекс», для Ikea сегодня работают и другие отечественные компании. В Молодечно, например, делают комоды, столы и стулья, в Могилеве — раскладушки, а также мебель для гостиной и кухни.