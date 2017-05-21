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В Администрации президента рассказали, почему правоохранители ворвались в дом главы Оршанского района

22.05.2017 19:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Администрации президента рассказали о результатах превичной проверки по делу о проникновении сотрудников правоохранительных органов в дом нового главы Оршанского райисполкома Леонида Пеньковского. Решение о проникновении было принято определенными должностными лицами Витебской области без достаточных на то оснований, сообщает БЕЛТА.

«Инцидент произошел на прошлой неделе. Как следует из объяснений председателя райисполкома, в силу нахождения в болезненном состоянии, некоторое время он не выходил на связь. Представители правоохранительных структур проникли в дом, где находился Леонид Пеньковский, с целью установления его местонахождения. Председатель райисполкома в тот момент находился по месту проживания родственников в городе Орше», — рассказали в Администрации.

Оценку факту проникновения в дом лица, находящегося в кадровом реестре главы государства, сейчас дает Следственный комитет.

Сегодня Александр Лукашенко сообщил, что поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с ситуацией, произошедшей с Леонидом Пеньковским.

«Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом? Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента. Ворвались, начали что-то уточнять, — отметил глава государства. — Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал».

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала, что Следственный комитет рассматривает обращение Администрации президента в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского райисполкома.

«В настоящее время можем сообщить тот факт, что ситуация не связана с уголовными делами и проверками коррупционной направленности», — отметила она.

 
 
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В Администрации президента рассказали о результатах превичной проверки по делу о проникновении сотрудников правоохранительных органов в дом нового главы...

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