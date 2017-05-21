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В Россельхознадзоре заявили об ограничении ввоза продукции с трех белорусских предприятий с 24 мая

22.05.2017 21:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россия с 24 мая вводит ограничения на поставку продукции с трех белорусских предприятий: «Мясопродкут», «Розовый кит» и «Мясной двор «Тарасово». Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

«С 24 мая введены временные ограничения на поставку в Россию продукции предприятий: СООО «Мясопродукт» и ООО «Розовый кит». В связи с тем, что ветслужба Белоруссии не исключила ООО «Мясной двор «Тарасово» по просьбе Россельхознадзора из реестра (белорусских предприятий, которым разрешено поставлять продукцию в Россию — прим. ред.) в связи с его повторным отказом от проведения инспекции, с 24 мая введены временные ограничения на ввоз продукции указанного предприятия в Россию», — сказала Мелано.

Кроме того, с 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий: ОАО «Полоцкий молочный комбинат», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», ОАО «Щучинский маслосырзавод», «Сморгонские молочные продукты» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»), ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Смолевичи Бройлер», СООО «Данон Шклов», ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

В то же время с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла) ОАО «Щучинский маслосырзавод», «Сморгонские молочные продукты» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»), ПУП «Калинковичский молочный комбинат», государственное предприятие «Молочный гостинец» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат»; (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки и сыра) ОАО «Беллакт» (Волковыск), ОАО «Полоцкий молочный комбинат».

Также отменяются временные ограничения на ввоз в Россию говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции предприятий ООО «Пинский мясокомбинат» и ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1».

Ранее в Москве прошли переговоры глав Минсельхозов России и Беларуси. Стороны договорились о снятии ограничений на поставку сельхозпродукции с ряда белорусских предприятий.

Россельхознадзор с 19 мая запретил ввозить молочную продукцию с ряда белорусских предприятий. Такое решение принято в связи с неоднократными нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕврАзЭС, показателей безопасности и повторным обнаружением остатков антибиотиков в молочной продукции. Кроме того, с 15 мая введен режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Беларуси в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции.

 
 
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С 22 мая также введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий.

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