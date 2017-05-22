БОБРУЙСК, 22 мая – Sputnik. Бобруйское ОАО "Белшина" презентовало проект по производству сверхкрупногабаритных шин с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма, которые предназначены для карьерных самосвалов высокой грузоподъемности, передает корреспондент Sputnik.

Такие шины являются маржинальным продуктом для предприятия – половина прибыли ОАО приходится на них. На мировом рынке одна покрышка на 57 и 63 дюйма стоит порядка 20 тысяч долларов США. Руководство предприятия планирует, что рентабельность у нового проекта будет более 50%.

Как отметил генеральный директор ОАО "Белшина" Алексей Яковлев, проект предназначен для нужд предприятия "БелАЗ", однако планируется предлагать продукцию и вторичному рынку и уже найдены клиенты в Казахстане.

"Мы целенаправленно связаны с нашими производителями. На самосвал "БелАЗ" в 450 тонн устанавливаются шины с посадочным диаметром 63 дюйма. Мы эту шину раньше не производили вообще. Что касается Казахстана, мы поставили на испытание шины на 57 дюймов. Казахские партнеры сказали, что их покупают. Конечно, емкость рынка раза в три выше, чем производительность на сегодня этой установки. Надо понимать, что 100 процентов мы никогда не завоюем", – отметил он.

Проект был запущен в 2013 году. Его первая очередь обошлась в 136 миллионов долларов, все затраты взяло на себя предприятие.



© Sputnik/ Юлия Балакирева В цеху по производству новых шин

В рамках первой очереди проекта была проведена реконструкция подготовительного цеха, для которого приобрели и смонтировали четыре установки резиносмешения, две установки по раскрою кордных тканей, установку по раскрою деталей каркаса и деталей брекера и другое оборудование. По словам Яковлева, это самое современное оборудование в мире. Оно более высокоточное, менее энергоемкое и минимально подвержено влиянию человеческого фактора.

Предложение от Yokohama

Как отметили на предприятии, уже получены опытные партии продукции. Выход на производственные мощности запланирован по завершению испытаний, которые продлятся минимум полгода. В последующие два-три года будет вестись выход на полную мощность – до 1700 шин в год. Окупаемость проекта составляет десять лет.

На данный момент предприятие занято поиском партнеров инвесторов, которым предложат вступить в проект. В частности, в минувшие выходные завод посетил президент компании Yokohama. Японские партнеры видят возможность размещения на бобруйском предприятии производства легковых шин под брендом Yokohama. Также бобруйчане ведут переговоры с "Нижнекамскшиной" и "Татнефтью".

Говоря о второй очереди проекта, Яковлев подчеркнул, что многое будет зависеть от результатов испытаний.

"Быстро делаем сейчас бизнес-план, новые контракты. Вторую очередь в таком для начала урезанном формате, касающемся традиционных размеров, запускаем. А что касается идти дальше или нет в этих больших размерах 57 и 63 дюйма, то ждем результатов испытаний. Рынок больше, чем мощности этого комплекса", – сказал он.

Новые рабочие места

В связи с модернизацией на предприятии не предусмотрено тотальных сокращений, подчеркнул гендиректор. Более того, под новый проект создано 41 рабочее место. Эти люди уже прошли обучение и в данный момент работают. В целом ежегодно предприятие принимает на работу порядка 200 человек. На данный момент среднесписочная численность сотрудников "Белшины" – 9860 человек.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Генеральный директор ОАО "Белшина" Алексей Яковлев

"Я противник сокращений, потому что более дорого ресурса, чем человеческий, по определению не существует. Чтобы "вырастить" нормального специалиста, его сначала надо родить, дать образование и чтобы он лет 20 поработал на предприятии. Что такое купить технологию? Это надо взять денег в банке, купить и в течение года смонтировать. Ни один инвестиционный проект без человеческого ресурса не может быть эффективным", – заметил Яковлев.

Средняя зарплата по предприятию по данным первого квартала – 770 рублей.

На ОАО подчеркнули, что в первом квартале оно сработало с прибылью в 46 тысячи рублей. Объем производства составил 107% к первому кварталу предыдущего года. "Белшина" добавила в экспорте – до уровня 110%, и продолжила снижать количество остатков готовой продукции. Этот объем сейчас равняется чуть более 50 миллионов рублей. Для сравнения: производственная программа в мае составила 68 миллионов, то есть это ниже месячного объема производства.