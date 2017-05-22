23 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Объем инвестиций, необходимый для регистрации в качестве резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", скорректирован до $500 тыс. Это предусмотрено указом №166, рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Документом предусмотрена возможность снижения объема инвестиций до $500 тыс., но при условии такого инвестирования в трехлетний срок. Корректировка позволит привлечь в парк субъектов малого и среднего бизнеса, необходимых для создания дополняющих производств крупных компаний", - рассказал Кирилл Коротеев. Ранее резидентом парка можно было стать с минимальным объемом инвестиций в $5 млн без ограничения по сроку.

Также документом за администрацией парка закреплено право самостоятельно принимать решение о регистрации в качестве резидента юридического лица, чей инвестиционный проект не соответствует требованиям к основным направлениям и объему инвестиций.

Кроме того, указом расширены основные направления деятельности компаний-резидентов за счет информатики, фармацевтики, электронной коммерции, деятельности, связанной с хранением и обработкой больших объемов данных, социально-культурной деятельности. При этом вводится запрет на осуществление потенциально опасных для здоровья и жизни населения, состояния окружающей среды видов деятельности, например, на производство алкогольной и табачной продукции, радиоактивных материалов.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-