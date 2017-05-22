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Резиденты парка "Великий камень" будут освобождены от НДС при покупке продукции в Беларуси для инвестпроектов

23.05.2017 08:38 — Новости Экономики | БелТА  
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Резиденты парка "Великий камень" будут освобождены от НДС при покупке продукции в Беларуси для инвестпроектов

23 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" будут освобождены от НДС при покупке продукции в Беларуси для реализации инвестиционных проектов. Это предусмотрено указом №166, рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Резиденты и совместная компания будут освобождены от НДС при приобретении продукции в Беларуси для реализации инвестиционных проектов. Аналогичный порядок установлен в СЭЗ Казахстана", - отметил Кирилл Коротеев.

Также указом подтверждается право субъектов парка, в первую очередь инвесторов, применять иные льготные режимы ведения деятельности, предусмотренные законодательством. Например, установленные для стимулирования предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности.

По словам Кирилла Коротеева, документом предусмотрено предоставление более низких цен на энергоресурсы для резидентов парка и совместной компании в целях их максимального сближения с ценами на топливно-энергетические ресурсы в других странах - участницах Евразийского экономического союза, что является существенным фактором для инвестора при принятии решения о вхождении в парк. "Так, тарифы (цены) на газ и электроэнергию будут устанавливаться по себестоимости без формирования прибыли для энерго(газо)снабжающих организаций", - пояснил он.

Начало исчисления срока применения резидентами парка льготы по освобождению от налога на прибыль на дату объявления прибыли, освобождение от налога на недвижимость и земельного налога отнесено на весь срок действия особого порядка налогового регулирования. "Аналогичный порядок применяется в свободных экономических зонах Беларуси, особых экономических зонах России и Казахстана. Именно он является наиболее привлекательным для проектов, которые реализуются, что называется, "в чистом поле", - подчеркнул Кирилл Коротеев.

Для совместной компании также предусматривается увеличение срока применения льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу на весь срок действия специального правового режима. "Такое изменение вводится по аналогии с периодами действия этих льгот в странах ЕАЭС. Также большинство объектов недвижимости общего пользования, которые будут принадлежать совместной компании (инженерно-транспортная инфраструктура, объекты общего пользования), не предусматривают извлечения прибыли", - подытожил Кирилл Коротеев.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Также указом подтверждается право субъектов парка, в первую очередь инвесторов, применять иные льготные режимы ведения деятельности, предусмотренные...

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