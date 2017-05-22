Российские магазины сети «Алми» были проданы в 2016 году. Данную информацию РБК подтвердил владелец группы компаний «Алми» Александр Зарибко.





По его словам, сделка включала около 30 розничных точек, а покупателями стали «не самые известные на розничном рынке инвесторы».

В 2015 году сеть насчитывала 50 магазинов (большинство — в московском регионе), но потом размер бизнеса стал сокращаться.

По информации РБК, покупателем стал совладелец водочного московского завода «Кристалл» Валерий Яковлев. Он на базе магазинов «Алми» создаст новую продуктовую сеть Your Park. Продуктовым ритейлом бизнесмен занялся после продажи принадлежавших ему спиртзаводов.

Согласно информации на сайте ГК «Алми», сейчас магазины под такой вывеской работают только в Беларуси. Согласно сайта, в Беларуси работает 40 магазинов под вывеской «Алми» и 10 — «Закрама».

Александр Зарибко с 2005 года инвестировал в личный розничный проект — сеть магазинов «Алми» в Беларуси и России (название ритейлера состоит из первых слогов имени и отчества бизнесмена).

По розничному рынку Беларуси уже давно ходили разговоры, что Александр Зарибко не прочь был продать свои магазины. Ранее бизнесмен вместе с партнерами управлял российским ритейлером «Виктория», но в 2011 году продал ее группе компаний «Дикси» Игоря Кесаева.

В ноябре 2014 года в Пинске открылась «Академия футбола» — спортивный комплекс, состоящий из крытого манежа и трех полей с натуральным и искусственным покрытием. Финансировал строительство Александр Зарибко, который родился в 1962 году в Пинске и занимался футболом в местной СДЮШОР № 3. На открытии спорткомплекса было озвучено, что на его строительство затрачено более 10 млн долларов.