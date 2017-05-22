Инфляция в 2017 году ожидается на уровне 5,5-6% - Крутой

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в 2017 году ожидается на уровне 5,5-6%, сообщил сегодня первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время круглого стола "Прогноз по суверенному рейтингу Республики Беларусь: экономические перспективы и вызовы", передает корреспондент БЕЛТА.

"За январь-апрель в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 6,3% при цели на 2017 год - 9%, а за четыре месяца к декабрю прошлого года мы имеем инфляцию 2,4%. За пять месяцев правительство ожидает инфляцию на уровне 2,5%. Летом у нас традиционно происходит сезонное изменение цен на овощи, поэтому в отдельные месяцы, как, например, в августе прошлого года, может быть даже дефляция. По текущим оценкам мы ожидаем годовую величину индекса потребительских цен на уровне 5,5-6%. Это будет практически рекорд", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

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