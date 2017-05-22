23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация деловых кругов Германии посетит Беларусь в конце мая. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Беларуси Петер Деттмар, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о двустороннем немецко-белорусском взаимодействии, Петер Деттмар отметил, что, как и в любых отношениях, случаются подъемы и спады, однако в последние два года можно говорить об очень положительном развитии событий. Дипломат обратил внимание, что за этот период состоялся ряд важных контактов в политической и экономической сферах. "В конце месяца мы ожидаем прибытия довольно значительной делегации деловых кругов из Германии, - рассказал посол. - Полагаю, что существует общее желание найти и усилить базу для экономических отношений, которая действительно материализуется, а не останется в рамках разговора".

Петер Деттмар также выразил мнение, что на протяжении всего взаимодействия Беларуси и Германии у стран складываются замечательные отношения в сфере культуры, которые остаются базой для развития сотрудничества по другим направлениям.

Дипломат сегодня принимает участие в первом немецко-белорусском форуме "Четвертая промышленная революция (Industrie 4.0): цифровая трансформация экономики". Целью форума является представление опыта Германии и отдельных немецких компаний по реализации проектов Industrie 4.0 и цифровой трансформации экономики.-0-