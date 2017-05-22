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Fitch Ratings прогнозирует небольшой рост белорусской экономики в 2018 году
23.05.2017 10:12 — Новости Экономики | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Fitch Ratings прогнозирует небольшой рост белорусской экономики в 2018 году, сообщил сегодня региональный глава рейтингового агентства по России, СНГ и Черноморскому региону Дмитрий Сурков, открывая круглый стол "Прогноз по суверенному рейтингу Республики Беларусь: экономические перспективы и вызовы", передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусская экономика проходит через период повышенной волатильности. Но 2018 год, возможно, станет годом роста для экономики страны", - подчеркнул он и пояснил, что согласно прогнозу Fitch Ratings рост составит около 1%.
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"Белорусская экономика проходит через период повышенной волатильности. Но 2018 год, возможно, станет годом роста для экономики страны", - подчеркнул Дмитрий Сурков и...
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