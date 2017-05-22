23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Fitch Ratings прогнозирует небольшой рост белорусской экономики в 2018 году, сообщил сегодня региональный глава рейтингового агентства по России, СНГ и Черноморскому региону Дмитрий Сурков, открывая круглый стол "Прогноз по суверенному рейтингу Республики Беларусь: экономические перспективы и вызовы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская экономика проходит через период повышенной волатильности. Но 2018 год, возможно, станет годом роста для экономики страны", - подчеркнул он и пояснил, что согласно прогнозу Fitch Ratings рост составит около 1%.

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