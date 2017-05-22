Тренд на семейную трудовую преемственность на одном предприятия ушел вслед за СССР. Заводы уже не могли привлекать трудящихся социальными льготами и путевками в Трускавец, а экономическая либерализация открыла возможности попробовать себя в разных профессиях. Но на некоторых предприятиях в Беларуси до сих пор работает большое количество трудовых династий. Только в холдинге «Амкодор» на 6000 сотрудников таких «семейных подрядов» — не менее 150. К примеру, общий трудовой стаж семейства Максимовых на производстве — 137 лет. TUT.BY поговорил с представителями этой династии, среди которых и ведущий конструктор предприятия, и заместитель генерального директора.





Мастер спорта СССР по вольной борьбе и ведущий конструктор предприятия

После окончания Могилевского политехнического техникума в 1959 году Александр Максимов пришел на предприятие «Ударник», которое еще сравнительно недавно переквалифицировалось с изготовления чугунных болванок и сковородок на дорожное машиностроение. Начинал Максимов слесарем, но через некоторое время решил заняться проектированием и стал конструктором в отделе главного сварщика. Александр Максимов отвечал за проектирование сборочной и сварочной оснастки, которая с точки зрения технологии производства — один из самых сложных участков. Ошибешься — машина не будет правильно собираться. Приспособления для процессов сварки и механической обработки достаточно сложные. Если работа технолога — написать технологический процесс, то конструктор обеспечивает разработку оснастки, чтобы этот процесс совершился. Без оснастки это невозможно.

«Ты должен быть и технологом, и конструктором одновременно. Работа сложная и не очень благодарная. Если есть возможность, люди обычно меняют ее. А он фактически всю свою сознательную жизнь отработал на этом участке», — рассказывает дочь Максимова Елена.

У Максимова в молодости был выбор между профессиональной и спортивной карьерой. До 27 лет он серьезно занимался вольной борьбой и весьма успешно: мастер спорта СССР, призовые места в республиканских и общесоюзных соревнованиях. Долгое время приходилось совмещать спорт с работой на предприятии. Специалист даже задумывался о тренерской карьере, но в итоге отдал предпочтение заводу. С самого начала работы в должности конструктора Александр стремился автоматизировать все возможные элементы производства. Как вспоминает сам Максимов, он иногда просто ходил по цеху и, если замечал, что работнику где-то тяжело, искал возможность облегчить его труд. По воспоминаниям Елены, ее отец ежедневно что-то придумывал и дорабатывал. Времени не пересчет количества стендов и приспособлений, изготовленных по его чертежам, пришлось бы потратить много.

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Вскоре Максимова назначали начальником группы проектирования сварочного производства. Свою жену Анну конструктор встретил на предприятии. Она пришла на «Ударник» после Минского политехнического техникума в 1968 году и попала на работу в тот же отдел главного сварщика, только на должность технолога. Работая рядом, они не могли не заметить друг друга.

Коллеги Максимова рассказывают, что постоянное желание модернизировать производство и новаторская натура позволили ему стать ведущим конструктором на предприятии. По словам Елены, все машины, выпускаемые на заводе, прошли через его руки. «Он всегда был готов работать над поставленной задачей до последнего, что и обеспечило ему заслуженное уважение как рабочих, так и руководителей завода», — уверена она.

«Самое главное, что делает нас конкурентоспособными, — это знания»

Обсуждение проектов стало частью семейной жизни. Когда на «Ударнике» начали выпуск фронтальных погрузчиков, используемых в дорожном строительстве, родители Елены по вечерам часто раскладывали чертежи приспособлений и обговаривали варианты техпроцессов.

«Особых сомнений, чем я буду заниматься, не было. Мне нравилось ощущение того, что наличие определенных знаний и навыков позволяет на чертеже видеть не просто штрихи и линии, а реальный трехмерный объект. Я очень любила приходить на работу к родителям, если удавалось, — вспоминает Елена. — Заочно я была знакома со многими сотрудниками предприятия и всегда была в курсе, над чем они работают. Каждый раз испытывала большую гордость, когда шла по улице и видела снегоуборочные машины или погрузчики, зная, что их делают мои родители».





В 1992 году она закончила факультет машиностроения БНТУ, а затем пришла на «Амкодор», где работала конструктором под руководством отца. Позже она решила оставить отцовскую стезю и воспользовалась вторым экономическим образованием. Сначала работала в сфере организации и нормирования труда, потом занималась экономическими прогнозами и бизнес-планированием, а сейчас трудится на посту заместителя генерального директора по экономике и финансам.

«Все равно это машиностроение и без понимания процессов производства качественно работать экономистом невозможно. Когда мы говорим об экономике, нужно понимать, что цифры — это отражение процессов», — объясняет Елена. Ее брат Дмитрий пришел на «Амкодор» в 2003-м и сегодня занимается вопросами выходного контроля качества.

По воспоминаниям собеседницы, самым тяжелым периодом для семьи и предприятия были 90-ые годы: останавливалось производство, сокращали рабочую неделю и задерживали зарплаты. По словам Максимова, временами ситуация была критической, но оставлять завод никто не хотел. «Мыслей покинуть предприятие просто потому что тяжело, не возникало, поскольку мы считали это уже личным», — вспоминает Елена.

Она признается: легко на предприятии никогда и не было, но в целом движение вперед не прекращалось. «В периоды роста тоже есть свои проблемы. Самое главное, что делает нас конкурентоспособными, — это знания. Знания того, как должны изменяться уже выпускаемые и проектируемые продукты, какие тренды есть в развитии технологий и как они могут повлиять на качество и потребительскую ценность нашей техники», — объясняет заместитель генерального директора.

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«Когда получаешь удовольствие от работы и от семьи, больше ничего не надо»

В 2005 году на «Амкодоре» восстановили отдел механизации и автоматизации, который был расформирован после развала СССР. Бюро проектирования техоснастки под началом Максимова на тот момент не справлялось со всеми проектами, поэтому была необходимость в создании полноценного отдела, куда он и перешел работать ведущим инженером-конструктором.

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Александр проработал на «Амкодоре» 58 лет и в мае уходит на пенсию. Помимо работы 79-летний конструктор уже долгое время увлекается беговыми лыжами и участвует во всех городских стартах. «Мама ругается, а папа катается», — смеется Елена. К слову, сама она интересуется историей парфюмерии и увлекается дизайном интерьеров.

Елена уверена, что в профессиональном плане она реализовалась. «У меня все дни пролетают, словно одна секунда. Даже если рабочий день длится дольше установленного времени, я этого не замечаю. А испытывать отвращение к тому, чем ты занимаешься, — это настоящий ад», — говорит собеседница. Она пока не знает, планируют ли ее дети работать на «Амкодоре», считая, что это должен быть их выбор.

«Не считаю династии каким-то фетишем. Все, чего я хочу для своих детей, — чтобы они нашли дело своей жизни. А материальная составляющая не является главным приоритетом. Лучшее, что может быть в жизни, — получать удовольствие от работы, своей семьи и общения с интересными людьми. Больше ничего не надо», — резюмирует замдиректора.

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TUT.BY начинает проект «Династия» о семьях, которые уже несколько поколений работают на одном предприятии. Если вы пошли по стопам своих родителей, дедушек и бабушек, если ваши дети решили продолжить дело вашей жизни, и вы готовы поделиться историей своей семьи, пишите на nn@tutby.com