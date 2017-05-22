РФ с 24 мая ограничивает поставки с 3 мясоперерабатывающих заводов РБ

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Россельхознадзор с 24 мая вводит ограничения на поставки мясной продукции с трех белорусских предприятий, сообщили Sputnik в пресс-службе российского надзорного ведомства.



© Sputnik Наталья Селиверстова Россия сняла ограничения с девяти белорусских предприятий

В понедельник состоялись переговоры глав аграрных ведомств Беларуси и РФ, по итогам которых было принято решение снять ограничения на поставки с ряда белорусских предприятий .

Между тем, как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, с 24 мая вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции трех белорусских мясоперерабатывающих предприятий: "Мясопродукт", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово".

Запрет на поставки для "Мясной двор "Тарасово", которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного рогатого скота запрещены в связи с тем, что ветслужба Белоруссии не исключила его из списка предприятий-поставщиков в РФ, о чем просил ее Россельхознадзор. Кроме того, предприятие отказалось от проведения инспекции российскими ветспециалистами.

В то же время Россельхознадзор снял запрет на поставки говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции с Пинского мясокомбината и Борисовского мясокомбината №1.

Сохранило право на поставки в РФ белорусское предприятие по переработке птицы ОАО "Смолевичи Бройлер", однако Россельхознадзор сохранил запрет на поставки продукции филиала СЗАО "Серволюкс" "Серволюкс Агро" (владелец — белорусский бизнесмен Евгений Баскин, "Серволюкс" является крупнейшим в Беларуси переработчиком птицы).

Усиленный лабораторный контроль

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, с 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий:

ОАО "Полоцкий молочный комбинат";

Волковысское ОАО "Беллакт";

ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат";

ОАО "Щучинский маслосырзавод";

"Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат");

ОАО "Барановичский молочный комбинат";

ОАО "Смолевичи Бройлер";

СООО "Данон Шклов";

ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

С кого сняли ограничения?

В то же время с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла) для:

ОАО "Щучинский маслосырзавод";

"Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат");

ПУП "Калинковичский молочный комбинат";

госпредприятие "Молочный гостинец";

ОАО "Березовский сыродельный комбинат";

ОАО "Беллакт" (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки и сыра);

ОАО "Полоцкий молочный комбинат";

ООО "Пинский мясокомбинат";

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1".