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РФ с 24 мая ограничивает поставки с 3 мясоперерабатывающих заводов РБ

23.05.2017 10:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Россельхознадзор с 24 мая вводит ограничения на поставки мясной продукции с трех белорусских предприятий, сообщили Sputnik в пресс-службе российского надзорного ведомства.

РФ с 24 мая ограничивает поставки с 3 мясоперерабатывающих заводов РБ
© Sputnik Наталья Селиверстова
Россия сняла ограничения с девяти белорусских предприятий

В понедельник состоялись переговоры глав аграрных ведомств Беларуси и РФ, по итогам которых было принято решение снять ограничения на поставки с ряда белорусских предприятий.

Между тем, как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, с 24 мая вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции трех белорусских мясоперерабатывающих предприятий: "Мясопродукт", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово".

Запрет на поставки для "Мясной двор "Тарасово", которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного рогатого скота запрещены в связи с тем, что ветслужба Белоруссии не исключила его из списка предприятий-поставщиков в РФ, о чем просил ее Россельхознадзор. Кроме того, предприятие отказалось от проведения инспекции российскими ветспециалистами.

В то же время Россельхознадзор снял запрет на поставки говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции с Пинского мясокомбината и Борисовского мясокомбината №1.

Сохранило право на поставки в РФ белорусское предприятие по переработке птицы ОАО "Смолевичи Бройлер", однако Россельхознадзор сохранил запрет на поставки продукции филиала СЗАО "Серволюкс" "Серволюкс Агро" (владелец — белорусский бизнесмен Евгений Баскин, "Серволюкс" является крупнейшим в Беларуси переработчиком птицы).

Усиленный лабораторный контроль

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, с 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий:

  • ОАО "Полоцкий молочный комбинат";
  • Волковысское ОАО "Беллакт";
  • ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат";
  • ОАО "Щучинский маслосырзавод";
  • "Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат");
  • ОАО "Барановичский молочный комбинат";
  • ОАО "Смолевичи Бройлер";
  • СООО "Данон Шклов";
  • ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

С кого сняли ограничения?

В то же время с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла) для:

  • ОАО "Щучинский маслосырзавод";
  • "Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат");
  • ПУП "Калинковичский молочный комбинат";
  • госпредприятие "Молочный гостинец";
  • ОАО "Березовский сыродельный комбинат";
  • ОАО "Беллакт" (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки и сыра);
  • ОАО "Полоцкий молочный комбинат";
  • ООО "Пинский мясокомбинат";
  • ОАО "Борисовский мясокомбинат №1".
 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с тем, с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции для 9 заводов, еще 9 молочных предприятий поставлены под усиленный лабораторный контроль.

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