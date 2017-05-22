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РФ с 24 мая ограничивает поставки с 3 мясоперерабатывающих заводов РБ
23.05.2017 10:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Россельхознадзор с 24 мая вводит ограничения на поставки мясной продукции с трех белорусских предприятий, сообщили Sputnik в пресс-службе российского надзорного ведомства.
© Sputnik Наталья Селиверстова
В понедельник состоялись переговоры глав аграрных ведомств Беларуси и РФ, по итогам которых было принято решение
Между тем, как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, с 24 мая вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции трех белорусских мясоперерабатывающих предприятий: "Мясопродукт", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово".
Запрет на поставки для "Мясной двор "Тарасово", которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного рогатого скота запрещены в связи с тем, что ветслужба Белоруссии не исключила его из списка предприятий-поставщиков в РФ, о чем просил ее Россельхознадзор. Кроме того, предприятие отказалось от проведения инспекции российскими ветспециалистами.
В то же время Россельхознадзор снял запрет на поставки говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции с Пинского мясокомбината и Борисовского мясокомбината №1.
Сохранило право на поставки в РФ белорусское предприятие по переработке птицы ОАО "Смолевичи Бройлер", однако Россельхознадзор сохранил запрет на поставки продукции филиала СЗАО "Серволюкс" "Серволюкс Агро" (владелец — белорусский бизнесмен Евгений Баскин, "Серволюкс" является крупнейшим в Беларуси переработчиком птицы).
Усиленный лабораторный контроль
Как сообщает пресс-служба российского ведомства, с 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий:
С кого сняли ограничения?
В то же время с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла) для:
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Вместе с тем, с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции для 9 заводов, еще 9 молочных предприятий поставлены под усиленный лабораторный контроль.
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