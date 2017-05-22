— В большинстве городов главной достопримечательностью является старый город. В Минске он очень специфичен. Если рассматривать «средневековый» исторический центр (точнее, кварталы периода от средних веков до капитализма), то, несмотря на проводимые работы по реставрации отдельных памятников и комплексной реконструкции застройки, ни минчане, ни гости белорусской столицы пока не могут в полной мере оценить его достоинства. Это происходит по следующим основным причинам:

– утрата всяческих следов Минского замчища — градостроительного акцента, вокруг которого формировались городские кварталы. Немига протекает в коллекторе под землей, а на месте укрепленной возвышенности — ровная площадка с современным благоустройством;

– устройство транспортной развязки, расчленившей цельный исторический центр на четыре осколка. Кстати, такой «крест» на историческом центре Минска впервые появился на генеральном плане Минска, разработанном немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации;

– появление визуальных барьеров для комплексного восприятия среды исторического центра. Раковского предместья совсем не видно за фасадами магазина «Алеся», Дома моделей и ТД «На Немиге», длинного жилого дома, который «отсек» от улицы Раковской ее логичное архитектурное завершение — Петропавловскую церковь;

– существенное снижение плотности застройки исторического центра, вызванное строительством транспортной развязки и той самой лавиной сносов, остановить которую удалось методом включения даже средовых объектов в списки памятников. В результате многие ансамбли и комплексы исторического центра утратили свои характерные особенности: площадь Свободы лишилась замкнутого периметра застройки, утрата мелкомасштабных построек переднего плана изменила характер восприятия Свято-Духова кафедрального собора и т.д.