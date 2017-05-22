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Архитектор о старом городе Минска: «Наш "средневековый" исторический центр никогда не затмит Вильнюс, но это не значит, что Минск хуже»
23.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— В Беларуси насчитывается около 2 тыс. зданий, причисленных к архитектурным памятникам. По большому счету, не все они достойны такого статуса. Списки историко-культурных ценностей формировались и дополнялись в разное время по актуальным на каждый период принципам. При этом всегда преследовалась цель остановить лавину сносов уникальных архитектурных акцентов и неповторимой средовой застройки, ведь включение любого объекта в списки означало для них «охранную грамоту». Сейчас, насколько мне известно, списки иногда пересматриваются. К тому же, законодательство предусматривает градацию объектов по значимости.
— В большинстве городов главной достопримечательностью является старый город. В Минске он очень специфичен. Если рассматривать «средневековый» исторический центр (точнее, кварталы периода от средних веков до капитализма), то, несмотря на проводимые работы по реставрации отдельных памятников и комплексной реконструкции застройки, ни минчане, ни гости белорусской столицы пока не могут в полной мере оценить его достоинства. Это происходит по следующим основным причинам:
– утрата всяческих следов Минского замчища — градостроительного акцента, вокруг которого формировались городские кварталы. Немига протекает в коллекторе под землей, а на месте укрепленной возвышенности — ровная площадка с современным благоустройством;
– устройство транспортной развязки, расчленившей цельный исторический центр на четыре осколка. Кстати, такой «крест» на историческом центре Минска впервые появился на генеральном плане Минска, разработанном немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации;
– появление визуальных барьеров для комплексного восприятия среды исторического центра. Раковского предместья совсем не видно за фасадами магазина «Алеся», Дома моделей и ТД «На Немиге», длинного жилого дома, который «отсек» от улицы Раковской ее логичное архитектурное завершение — Петропавловскую церковь;
– существенное снижение плотности застройки исторического центра, вызванное строительством транспортной развязки и той самой лавиной сносов, остановить которую удалось методом включения даже средовых объектов в списки памятников. В результате многие ансамбли и комплексы исторического центра утратили свои характерные особенности: площадь Свободы лишилась замкнутого периметра застройки, утрата мелкомасштабных построек переднего плана изменила характер восприятия Свято-Духова кафедрального собора и т.д.
— Некоторые утраты и искажения можно восстановить или хотя бы восполнить. На сегодняшний день наработано немало достойных проектных предложений по обозначению Минского замчища. Поддается восполнению также плотность застройки. Одним из примеров этого является популярная сегодня улица Зыбицкая, которая состоит в основном из восполняемых построек. Архитекторы попытались вписать новые строения грамотно, чтобы не выбиваться из контекста.
Хорошо ли у них это вышло? Скажу, что на стадии проектирования были и лучшие варианты, однако, архитектура, как и политика, — это искусство возможного. Есть большая разница между идеей и воплощением. К тому же, даже историческая среда должна быть приспособлена для жизни современного общества. Это сопряжено с введением некоторых дополнений к существующим зданиям, а также со своеобразием облика восполняемых строений. Кстати, реставрационная методика предусматривает обязательное визуальное отличие заново возводимых фрагментов (в том числе и зданий) от сохранившихся оригинальных.
— Бесспорно, городу нужен исторический центр, тем более европейской столице. Например, наш Верхний город стал отличным местом для проведения различных фестивалей, праздников, концертов — местом, где люди отдыхают. Он уже не столько для туристов существует, сколько и для самих горожан.
Сейчас об иных наших жемчужинах. Не будет преувеличением сказать, что столицей Минск сделал конструктивизм (до начала ХХ века Минск не был ни столичным, ни великокняжеским городом). Посудите сами, все основные атрибуты столичного города — дом правительства, академия наук, оперный театр, национальная библиотека (старое здание) — все это памятники архитектуры конструктивизма. Сочетания такого стиля с такой типологией зданий вы больше не найдете нигде в мире. В последнее время во многие из указанных объектов вложено немало средств и труда. Тем не менее, на мой взгляд, конструктивизму в Минске уделяется недостаточно внимания. Это наше ценнейшее достояние, которое нужно изучать и которым стоит гордиться.
— Не менее уникальным является ансамбль послевоенной застройки, выполненный в стиле сталинского ампира (либо сталинского классицизма). Такой архитектуры на территории бывшего Советского Союза немало, но такого крупного и такого выдающегося на профессиональном уровне ансамбля больше нет нигде.
Нужно отметить, что, несмотря на ценность сталинского ампира в Минске, у него также есть ряд важных проблем (в том числе проблема адаптации к жизни современного общества). Послевоенный Минск был построен под такой образ жизни, который предполагал работу на предприятии, поход в магазин вечером, дом, выход в свет по выходным и на парад по праздникам. Для туристической привлекательности необходимо обеспечить возможность комфортно гулять по городу, сидеть и пить кофе на террасе, общаться. Сталинская архитектура для этого не была рассчитана, хотя и создавалась всего каких-то 70 лет назад.
Фото: Павел Садовский
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Архитектор о старом городе Минска: «Наш "средневековый" исторический центр никогда не затмит Вильнюс, но это не значит, что Минск хуже»
Многие европейские города славятся своим историческим центром. Именно он притягивает туристов приехать и посмотреть на постройки прошлых веков и оценить...
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