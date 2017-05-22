Откровенный разговор с Юрием Жарковым: «Если прислушиваться к мнениям диванных комментаторов на форумах, вообще никогда не купишь квартиру»

— На какую цену сегодня надо ориентироваться покупателям жилья эконом-класса?

— Сегодня купить новую квартиру в Минске в сегменте «эконом» можно в среднем за $800/кв.м. Можно найти новостройки и по более «сладким» ценам. Но в этих случаях надо очень внимательно изучать каждое конкретное предложение. Например, некоторые застройщики доступный метр обременяют паркингом — обязательным к приобретению вместе с квартирой, другие — отдаленными сроками ввода объектов в эксплуатацию, например, через 2-2,5 года. Однако самый распространенный случай, казалось бы, доступного метра — это случай, когда самих метров в предлагаемой квартире неоправданно много.

— Есть ли спрос на жилье других, более дорогих классов?

— Не слышал, чтобы застройщики готового жилья комфорт-класса жаловались, что квартиры у них не продаются. Как раз, наоборот, неплохо идут продажи квартир в домах в микрорайонах Сухарево, Новая Грушевка, на проспекте Дзержинского по ценам $930-1050/кв.м. Но это цены жилья эконом-класса.

Например, в микрорайоне Сухарево можно найти дома, где квартиры без отделки в сегменте «эконом» реализуются по $930-950/кв.м. Рядом будет стоять каркасно-блочный дом, в котором жилые помещения комфорт-класса предлагаются не дороже, чем на $150-200/кв.м, как это было до 2014 года, а всего на $30-50/кв.м.

То есть сегодня разница между ценами на жилье эконом- и комфорт-класса минимальная. Одного того, что дом построен не из панели, а из газосиликата или кирпича со свободными планировками, уже недостаточно для того, чтобы относить его к комфорт-классу. Это большая беда для любого застройщика, который был вынужден строить каркасно-блочный дом в жилой среде среди панелек.

Продавать квартиры в каркасно-блочных домах стало гораздо тяжелее еще и потому, что застройщику надо много времени уделять выбору и контролю деятельности подрядчиков. Это ведет к дополнительным затратам и росту коммерческих рисков. А времени на создание востребованного предложения, организацию комфортной жилой среды с каждым новым витком кризисных последствий остается все меньше.

За последние годы качественные характеристики панельных домов у отдельных застройщиков, наоборот, усовершенствовались и стали оптимальным предложением для современного спроса. Например, в жилом комплексе эконом-класса на ул. Карвата в Степянке мы предлагаем квартиры в доме усовершенствованной серии М 111-90. Благодаря авторской доработке мы внесли ряд технологических изменений в типовой проект, в том числе отказались от строительства машинного отделения на крыше дома. Застройщику удалось на этом сэкономить и предложить будущим новоселам не могилевский лифт, а более современный фирмы OTIS.