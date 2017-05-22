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Беларуси нужны кардинальные изменения в промышленной политике - Пирштук

23.05.2017 11:08 — Новости Экономики | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужны кардинальные изменения в промышленной политике. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук в ходе Первого немецко-белорусского форума "Четвертая промышленная революция (Industrie 4.0): цифровая трансформация экономики", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы подошли к такому рубежу, когда нам нужны кардинальные, по сути дела, изменения в промышленной политике", - отметил вице-спикер. По его словам, Беларусь на протяжении многих лет достаточно динамично развивались, невзирая на внешние факторы, с которыми приходилось сталкиваться. При этом промышленная составляющая страны, которая явилась сборочным производством бывшего Советского Союза, достаточно специфична. "В нашем ВВП по-прежнему доля промышленности самая весомая и значимая", - заметил Болеслав Пирштук.

"В Беларуси открытая экономика, до 60% производимой продукции мы вынуждены продавать за пределами страны, поэтому для нас очень важно в условиях глобализации быть в форме и поддерживать технический уровень", - подчеркнул зампредседателя Палаты представителей. По его мнению, в этой связи белорусская сторона очень заинтересована в том, чтобы лучшая экономика Европы - Германия - продемонстрировала собственные подходы, образцы, которые необходимо брать на вооружение. При этом в Беларуси уже есть немало позитивных совместных с Германией проектов. "Практически мы модернизируем основные предприятия, взяв за ориентир немецкое качество и немецкие технологии, которые отличает высокий уровень и конкурентоспособность", - заметил Болеслав Пирштук.

Заместитель председателя Палаты представителей также обратил внимание, что Президентом Александром Лукашенко поставлена задача диверсифицировать экономику. "Мы должны к концу пятилетки выйти в ЕС с 30% собственного продукта. Этого можно достичь только благодаря совместной слаженной работе и выходу на просторы Евросоюза", - считает вице-спикер. Болеслав Пирштук заверил, что парламентарии принимают самое активное участие в этой работе. "Не первый год уже обсуждается концепция развития закона о промышленной политике. Мы находимся в ситуации, когда необходимо кардинально изменить собственное законодательство", - убежден он. По мнению парламентария, Министерству промышленности и другим министерствам реального сектора экономики на данном этапе следует изменить свои подходы к работе. "Мы должны иметь строгую стратегию, хорошее видение своих перспектив и аккумулировать усилия на достижении максимальных результатов", - заключил вице-спикер.

Целью Первого немецко-белорусского форума "Четвертая промышленная революция (Industrie 4.0): цифровая трансформация экономики" является представление опыта Германии и отдельных немецких компаний по реализации проектов Industrie 4.0 и цифровой трансформации экономики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, Беларусь на протяжении многих лет достаточно динамично развивались, невзирая на внешние факторы, с которыми приходилось сталкиваться.

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