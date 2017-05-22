Предприниматели Мордовии, Перми и Рязани заинтересованы в белорусских продуктах и сельхозтехнике

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 предприятий из российских Перми, Рязани и Республики Мордовия участвуют в белорусско-российском бизнес-форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприниматели из этих регионов заинтересованы в закупке в Беларуси сельхозтехники, продуктов питания и в сотрудничестве в промышленной сфере. "Мы не так часто организовываем такие мероприятия, где представлены сразу три региона России. Для участия в переговорах откликнулось много белорусских предприятий. В 2016 году объем товарооборота с этими регионами радикально не снизился, но вместе с тем был меньше, чем в 2011-2012 годах. Рассчитываем, что бизнес-форум поспособствует восстановлению показателей прошлых лет", - отметил генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Александр Федорчук.

По словам вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты Елены Мироновой, делегация Пермского края посещает Беларусь в шестой раз. Здесь представлены как предприятия, заинтересованные в продвижении своей продукции, так и в закупках белорусских товаров. "Белорусские товары славятся качеством. Наши предприятия намерены закупать продукты питания. Представители малого и среднего бизнеса Перми предлагают белорусским партнерам промышленное оборудование, в том числе электрохимической защиты от коррозии металлических сооружений, помощь в подготовке кадров для работы на станках", - отметила она.

Промышленный комплекс Рязани на форуме представляют производители отопительной техники и оборудования для пищевой и химической промышленности, GSM-сигнализаций, приборов для умного дома, металлических порошков, влажных салфеток, бытовой химии, плетеных изделий из лозы, режущего инструмента, рапсового масла, приборов учета и др.

Представители бизнеса из Республики Мордовия заинтересованы в проведении переговоров с представителями нефтеперерабатывающей и энергетической отраслей, проектными институтами, крупными дистрибьюторами электротехнической продукции, кондитерскими фабриками, хлебозаводами, производителями продуктов питания. "Также перспективно взаимодействие с белорусскими производителями сельскохозяйственной техники, предприятиями легкой промышленности", - отметил директор союза "Торгово-промышленная палата Республики Мордовия" Константин Пакшин.-0-