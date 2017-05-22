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Почти половина белорусов отрицательно относятся к строительству БелАЭС

23.05.2017 11:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Почти 40% белорусов думают, что АЭС, которая строится под Островцом, может быть небезопасной. Еще 9,5% считают, что проект не окупится. Об этом говорят данные апрельского опроса общественного мнения, проведенного «Белорусской аналитической мастерской» Андрея Вардомацкого, которыми социолог поделился с TUT.BY.



Почти 27% белорусов относятся к проекту БелАЭС положительно. Значительная доля общества — 17% — остается безразличной по этому вопросу.

Опрос проходил с 28 марта по 13 апреля по всей Беларуси, в нем приняли участие 1063 человека по репрезентативной выборке.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

 
 
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Почти 40% белорусов думают, что АЭС, которая строится под Островцом, может быть небезопасной. Еще 9,5% считают, что проект не окупится.

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