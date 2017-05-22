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Беларусь рассчитывает рефинансировать еврооблигации на $800 млн

23.05.2017 11:42 — Новости Экономики | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает рефинансировать еврооблигации на $800 млн со сроком погашения в начале января 2018 года, сообщил сегодня заместитель министра финансов Юрий Селиверстов во время круглого стола "Прогноз по суверенному рейтингу Республики Беларусь: экономические перспективы и вызовы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Не секрет, что мы хотим их (еврооблигации. - Прим. БЕЛТА) рефинансировать. Я бы не стал говорить о стадиях этой работы, но мы ее ведем, чтобы рефинансировать тот выпуск еврооблигаций, который нам необходимо погашать в начале следующего года", - сказал замминистра.

Юрий Селиверстов пояснил, что это непростая процедура. "Это работа и со специализированными консалтинговыми компаниями, и с рейтинговыми агентствами, и с потенциальными инвесторами. Мы работу ведем, но я бы заранее не хотел говорить, что мы вышли на какие-то суммы и ставки. Беларусь продолжает работу над выпуском евробондов на 1 млрд, думаю, мы успешно завершим этот процесс", - отметил он.

Как сообщалось, в 2011 году Беларусь разместила еврооблигации на сумму $800 млн со ставкой 8,95% и погашением 26 января 2018 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Не секрет, что мы хотим их (еврооблигации. - Прим. БЕЛТА) рефинансировать. Я бы не стал говорить о стадиях этой работы, но мы ее ведем, чтобы рефинансировать тот...

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