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Одних открыли, вторых закрыли: новые ограничения от Россельхознадзора

23.05.2017 11:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор с 24 мая запретил поставки продукции с белорусского предприятия "Мясной двор "Тарасово", которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного рогатого скота.

Причина этого в том, что ветеринарная служба Беларуси не исключила его из списка предприятий-поставщиков в России, о чем ранее просил Россельхознадзор. Также предприятие отказалось от проведения инспекции российскими специалистами, передает «Интерфакс».

Кроме того, с 24 мая введены также ограничения на поставку в РФ продукции предприятий "Мясопродукт" и "Розовый кит" и сохранены ранее введенные ограничения на ввоз продукции Столбцовского мясоконсервного комбината.

Напомним, что 22 мая министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц отправился в Москву на переговоры со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Темой переговоров стало снятие запрета на поставки в РФ продукции некоторых производителей. В итоге российская сторона после переговоров с белорусскими коллегами открыла свой рынок для нескольких предприятий Беларуси.

Согласно ответу на запрос центра «Трансперенси Интернешнл - Россия», подписанного помощником генерального прокурора России Валерием Волковым и размещенного на сайте центра, в запрете поставок белорусской продукции в РФ нет личной коммерческой заинтересованности главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, который вместе с членами своей семьи является крупным производителем сельхозпродукции.

Тем не менее, несмотря на все запреты, поставки за пределы Беларуси молока и молочных продуктов в первом квартале 2017 года выросли на 42,4% до 525,1 млн долларов. Основным рынком было Россия, куда было поставлено продукции на 491,6 млн долларов (рост на 38,4% за квартал). 

 
 
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Россельхознадзор с 24 мая запретил поставки продукции с белорусского предприятия "Мясной двор "Тарасово", которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного...

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