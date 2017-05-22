|
Одних открыли, вторых закрыли: новые ограничения от Россельхознадзора
23.05.2017 11:46 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор с 24 мая запретил поставки продукции с белорусского предприятия "Мясной двор "Тарасово", которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного рогатого скота.
Причина этого в том, что ветеринарная служба Беларуси не исключила его из списка предприятий-поставщиков в России, о чем ранее просил Россельхознадзор. Также предприятие отказалось от проведения инспекции российскими специалистами, передает
Кроме того, с 24 мая введены также ограничения на поставку в РФ продукции предприятий "Мясопродукт" и "Розовый кит" и сохранены ранее введенные ограничения на ввоз продукции Столбцовского мясоконсервного комбината.
Напомним, что 22 мая министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц
Согласно ответу на запрос центра «Трансперенси Интернешнл - Россия», подписанного помощником генерального прокурора России Валерием Волковым и размещенного на сайте центра, в запрете поставок белорусской продукции в РФ
Тем не менее, несмотря на все запреты, поставки за пределы Беларуси молока и молочных продуктов в первом квартале 2017 года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор с 24 мая запретил поставки продукции с белорусского предприятия "Мясной двор "Тарасово", которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии