Нацбанк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования до конца года

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования на 1-2 процентных пункта до конца года, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный перед началом круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Тараса Надольного, Нацбанк рассматривает возможность дальнейшего снижения ставки рефинансирования до конца года. "Возможно, снижение будет на 1-2 процентных пункта", - отметил он.

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