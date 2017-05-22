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Fitch Ratings прогнозирует небольшой рост белорусской экономики в 2018 году

23.05.2017 10:12 — Новости Экономики | БелТА  
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Fitch Ratings прогнозирует небольшой рост белорусской экономики в 2018 году

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Fitch Ratings прогнозирует небольшой рост белорусской экономики в 2018 году, сообщил сегодня региональный глава рейтингового агентства по России, СНГ и Черноморскому региону Дмитрий Сурков, открывая круглый стол "Прогноз по суверенному рейтингу Республики Беларусь: экономические перспективы и вызовы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская экономика проходит через период повышенной волатильности. Но 2018 год, возможно, станет годом роста для экономики страны", - подчеркнул Дмитрий Сурков. Согласно прогнозу Fitch Ratings рост составит около 1%.

Правительство Беларуси реализует важные инициативы, направленные на стабилизацию и развитие экономической ситуации. "Это и программа развития и диверсификации внешнеэкономических связей, и поиск дополнительных источников финансирования для экономики, и формирование законодательной базы с целью развития и улучшения деловой среды. Привлечение инвестиций - один из приоритетов государственной экономической политики страны, и, в целом, повестка реформирования экономики является частью постоянной работы правительства", - отметил он и обратил внимание, что при этом внешний фон продолжает оставлять вызовы, а ряд шоков остается. "Кроме того, по-прежнему присутствуют некоторые структурные дисбалансы, над которыми правительство активно работает", - заявил Дмитрий Сурков.

Последний раз агентство подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "B-", прогноз стабильный в феврале 2017 года. В портфеле Fitch Ratings сейчас десять белорусских рейтингов - шесть рейтингов банков, три - страховых компаний и суверенный рейтинг страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Белорусская экономика проходит через период повышенной волатильности. Но 2018 год, возможно, станет годом роста для экономики страны", - подчеркнул Дмитрий Сурков и...

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