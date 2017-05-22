Кобяков: Дискриминации отечественных производителей быть не должно

Дискриминации отечественных производителей в торговых сетях быть не должно. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков при посещении филиала «Сладкая страна» государственного предприятия «Кондитерская фабрика «Витьба» во время выездного заседания Президиума Совета Министров по вопросам развития Оршанского района Витебской области.



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Премьер-министр поинтересовался причиной низкой загрузки производственных мощностей предприятия. Изначально фабрика планировалась как импортозамещающий проект, однако пока продукция «Сладкой страны» занимает около 10% внутреннего рынка, остальная доля приходится на конкурентов из России и Украины. Одной из причин такой ситуации руководство предприятия считает сложности реализации продукции через торговые сети.

Андрей Кобяков в свою очередь заметил, что дискриминации отечественных производителей в торговых сетях быть не должно, однако каждое предприятие должно самостоятельно завоевывать лояльность покупателя. «Вы должны понимать, что лояльность должна завоевываться. Конечно, мы займемся тем, чтобы вас не дискриминировали. Дискриминации нашего производителя на полках торговых сетей не должно быть, но и вы должны быть узнаваемы, соответствовать рынку, на котором продвигаете продукцию», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр акцентировал внимание, что без продуманной рекламной кампании, выстроенной тактики продвижения товара существенно увеличить продажи продукции «Сладкая страна» не сможет.

Филиал «Сладкая страна» государственного предприятия «Кондитерская фабрика «Витьба» введен в эксплуатацию в 2014 году. На фабрике установлена технологическая линия по производству бисквитных изделий, которые позволяют производить до 2,7 тыс. т готовой продукции в год. Предприятие имеет возможность выпускать бисквитные пирожные, мини-рулеты и рулеты. В планах предприятия приобретение оборудования для производства бисквитных мучных сладостей, разработка новых рецептур, расширение ассортимента и освоение рынков сбыта для реализации кондитерской глазури.