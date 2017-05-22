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Первую партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня - Семашко
23.05.2017 12:29 — Новости Экономики | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую промышленную партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня текущего года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на открытии Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.
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Первую партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня - Семашко
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую промышленную партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня текущего года. Об этом заявил...
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