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Первую партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня - Семашко

23.05.2017 12:29 — Новости Экономики | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую промышленную партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня текущего года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на открытии Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую промышленную партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня текущего года. Об этом заявил...

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