Мартовская волна массовых задержаний в Беларуси «оказалась самой суровой со времен репрессий, последовавших за выборами в декабре 2010 года». Об этом говорится в докладе спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклоша Харашти. Он представит свои заключения по итогам последнего года наблюдений 14 июня в Совете по правам человека ООН.



Миклош Харашти. Фото: un.org

Спецдокладчик «с сожалением отмечает быстрое и резкое ухудшение общей ситуации с правами человека в Беларуси в марте 2017 года». Речь идет о подавлении протестов против декрета о тунеядцах.

— В течение марта 2017 года по всей стране правительство осуществляло централизованные репрессии в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, политических оппонентов и журналистов, а также иностранных наблюдателей.

По оценке спецдокладчика, власти прибегали к превентивным задержаниям политических оппонентов и гражданских активистов, некоторые из которых прошли без огласки, а другие сопровождались публичными обвинениями в подготовке вооруженного заговора с целью свержения правительства.

Харашти считает мартовскую волну задержаний «еще одним свидетельством циклического характера политики властей в области прав человека».

— В течение последних двух десятилетий власти неоднократно прибегали к возобновлению репрессий после коротких периодов относительной либерализации, оставляя при этом неизменным правовой порядок, созданный специально для подавления некоторых основных прав человека.

Описывая ситуацию с правами человека в Беларуси в 2016 году, спецдокладчик указывает, что тогда правоохранительным органам, по-видимому, дали указание «избегать физических нападений и задержаний при обеспечении применения оставленных без изменений законов, устанавливающих ответственность за все несанкционированные виды общественной деятельности».

— Вместо этого власти накладывали административные взыскания и денежные штрафы. Международное правозащитное сообщество выражало надежду, что на этот раз цикл не повторится. Специальный докладчик сожалеет, что его предостережения об опасностях, присущих системному характеру глубоко укоренившихся репрессивных законов, сбылись.

Харашти приветствует ратификацию Минском Конвенции о правах инвалидов и также отмечает, что 24 октября 2016 года правительство Беларуси приняло первый Национальный план по правам человека. Но выражает обеспокоенность тем, что в этом документе «не предусмотрено каких-либо мер по отмене пыток и смертной казни», а также «не затрагивается проблема уголовной ответственности за несанкционированную общественную деятельность, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний, ассоциации, выражения мнений и других основных прав человека».



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Парламентские выборы 2016 года, по оценке Харашти, прошли без применения насилия и без задержания политических оппонентов. Вместе с тем спецдокладчик обращает внимание на выводы ОБСЕ по итогам выборов: несмотря на некоторые незначительные улучшения, целый ряд рекомендаций, сделанных по случаю проведения предыдущих выборов, был проигнорирован правительством.

— Предоставление двум кандидатам от оппозиции возможности войти в парламент не является отражением открытости правительства к плюрализму. Отсутствие полноценной реализации какой-либо свободы, способствующей проведению свободных и справедливых выборов, привело к тому, что реальная оппозиция не может быть представлена в парламенте, который является единственном парламентом в Европе, где на протяжении десятилетий отсутствует реальная оппозиция.

Спецдокладчик также критикует возобновление применения смертной казни.

— В 2016 году было проведено четыре казни , три из которых касались случаев, находившихся на рассмотрении Комитета по правам человека, и было вынесено четыре новых смертных приговора. Специальный докладчик напоминает о том, что никакая другая страна в Европе и Центральной Азии смертную казнь не применяет.

Напомним, Минск не признает мандат спецдокладчика ООН по права человека в Беларуси, считая его дискриминационным и политически мотивированным. Миклошу Харашти не отвечают на просьбы о посещении Беларуси. Из-за этого свой доклад он формирует на основе информации от правозащитников, дипломатов и НГО.