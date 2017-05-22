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Семашко: мы не только сохранили, но и приумножили промышленный потенциал

23.05.2017 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь не только сохранила, но и приумножила промышленный потенциал, доставшийся ей после распада Союза. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, открывая Белорусский промышленный форум.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В частности, отметил Семашко, по данным ООН, доля Беларуси в мировом промышленном производстве увеличилась с 0,047 до 0,113%.

Вице-премьер также отметил успехи белорусских промышленников в диверсификации экспорта: ранее до 75% шло «в нашу дружескую, братскую Россию», а к 2016 году доля поставок в другие страны выросла до 50%.

«Наша продукция абсолютно конкурентоспособна», — заверил Семашко. В качестве доказательства вице-премьер привел статистику экспорта по сельхозмашиностроению: за 8 лет страна выпустила сельхозтехники на 23,4 млрд долларов, при этом внутри страны ее реализовано на 6,8 млрд. Остальное — экспорт.

Семашко также анонсировал запуск до конца июня завода «БелДжи».

 
 
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В частности, отметил Семашко, по данным ООН, доля Беларуси в мировом промышленном производстве увеличилась с 0,047 до 0,113%.

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