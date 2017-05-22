Торговый оборот Беларуси и Москвы в I квартале вырос на 31%

23 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Беларусь увеличила торговый оборот с Москвой в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания рабочей группы по координации взаимодействия города Москвы и Беларуси министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Беларусь для Москвы является по-прежнему важнейшим партнером с точки зрения внешнеэкономической деятельности. За прошедшие пять лет в копилку внешнеэкономических связей России и Беларуси мы принесли более $25 млрд взаимного оборота. Москва остается интересным и перспективным рынком для белорусских предприятий. Российская столица потребляет ежегодно более 12 млн т продовольствия, и 10% от этого поставляют наши белорусские партнеры", - сказал Сергей Черемин.

В I квартале отмечен серьезный рост в Москву белорусской сельскохозяйственной продукции, продолжают пользоваться большим спросом белорусская коммунальная и строительная техника, автобусы, троллейбусы. "Мы надеемся, что и до конца года сохранится этот позитивный тренд", - выразил уверенность Сергей Черемин.

Председатель Минского горисполкома Андрей Шорец отметил позитивную динамику по всем направлениям сотрудничества с Москвой. "Проведение заседаний рабочей группы позволяет не только выстраивать взаимодействие на перспективу, определять конкретные направления и проекты, но и решать проблемные вопросы в рабочем порядке. И нам это удается делать, отсюда и достигнутый положительный результат наших взаимоотношений", - считает он.

Во время заседания рабочей группы стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и города Москвы, в частности, взаимодействия в сфере машиностроения и транспорта, строительства, организации поставок коммунальной и пассажирской техники, лифтового оборудования, продуктов питания.

Гости сегодня побывали на выставке коммунальной техники, производимой предприятиями Могилевской области, в планах также знакомство с работой ряда промышленных предприятий областного центра: ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Могилевлифтмаш", ОАО "Моготекс" и других.-0-