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Семашко не исключает поставок альтернативной нефти до конца года

23.05.2017 12:54 — Новости Экономики | БелТА  
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Семашко не исключает поставок альтернативной нефти до конца года
Владимир Семашко. Фото из архива

23 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко не исключает, что уже в этом году в Беларусь может быть поставлена альтернативная российской нефть. Об этом он заявил сегодня журналистам на полях Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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Владимир Семашко. Фото из архива 23 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко не исключает, что уже в этом году в Беларусь...

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