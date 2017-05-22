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Семашко не исключает поставок альтернативной нефти до конца года
23.05.2017 12:54 — Новости Экономики | БелТА
Владимир Семашко. Фото из архива
23 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко не исключает, что уже в этом году в Беларусь может быть поставлена альтернативная российской нефть. Об этом он заявил сегодня журналистам на полях Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.
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Владимир Семашко. Фото из архива 23 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко не исключает, что уже в этом году в Беларусь...
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