Семашко не исключает поставок альтернативной нефти до конца года

Владимир Семашко. Фото из архива

23 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко не исключает, что уже в этом году в Беларусь может быть поставлена альтернативная российской нефть. Об этом он заявил сегодня журналистам на полях Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-