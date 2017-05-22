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Семашко открестился от переговоров по покупке угля у ЛНР
23.05.2017 13:02 — Новости Экономики | Tut.by
Правительство Беларуси не ведет переговоров о покупке угля у самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил журналистам вице-премьер Владимир Семашко в кулуарах Белорусского промышленного форума.
На минувшей неделе глава ЛНР Игорь Плотницкий
Сегодня Владимир Семашко, отвечая на вопрос о том, ведет ли Беларусь переговоры с ЛНР о поставках угля, сказал, что ему о таких переговорах ничего не известно. «Я веду энергетический сектор — но таких переговоров мы не ведем. Тем более у нас небольшая потребность в угле — как вы знаете, 95% нашей энергетики работает на газу», — пояснил вице-премьер.
При этом отвечая на вопрос о том, продолжатся ли поставки иранской нефти в Беларусь, он отметил, что «все может быть».
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На минувшей неделе глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил в интервью газете "Известия", что самопровозглашенная республика ведет переговоры с Беларусью о поставках...
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