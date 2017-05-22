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В Минске не исключают привлечения на свои НПЗ не российской нефти

23.05.2017 13:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Беларусь по-прежнему не исключает возможностей привлечения на свои НПЗ нефти из альтернативных источников, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко.

В Минске не исключают привлечения на свои НПЗ не российской нефти
© AP/ KEYSTONE/Martin Ruetschi
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В 2017 году, после урегулирования нефтегазового спора, Беларусь получит из РФ 24 миллиона тонн нефти, из которых на белорусских НПЗ будет переработано только 18 миллионов тонн. Тем не менее, уже весной глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко заявил, что в Минске не отказываются от поиска альтернативных источников поставок.

"Все возможно", — сказал Семашко во вторник журналистам в Минске. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Беларусь и дальше заниматься поисками альтернативных вариантов поставок.

Вице-премьер  также сообщил, что предприятия концерна "Белнефтехим" будут более эффективно работать во втором полугодии.

"За второе полугодие переработали 8 миллионов тонн, в этом году исходя из того, что взяли на переработку 18 миллионов тонн, мы только начали наращивать объем переработки нефти", — заметил Семашко.

По его словам, в среднем в квартал белорусские НПЗ будут перерабатывать в этом году 5,3-5,4 миллиона тонн нефти.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь продолжает вести поиск альтернативных вариантов поставок нефти в республику. Необходимость этой работы в Минске поясняют тем, что в ближайшие годы, с завершением налогового маневра в РФ, стоимость российской нефти для Беларуси вырастет до мирового уровня.   

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские НПЗ только начали наращивать объем переработки нефти после недавнего дефицита, во втором полугодии предприятия Белнефтехима обещают работать более...

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