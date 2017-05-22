Нацбанк может снизить ставку рефинансирования до 12% к концу года

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Национальный банк Беларуси не исключает возможности снижения ставки рефинансирования на 1-2 процентных пункта до конца этого года.

В настоящее время ставка рефинансирования составляет 14% годовых, это нижнее пороговое значение, заложенное в Основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на текущий год.

"Возможно, снижение будет на 1-2 процентных пункта", — заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный журналистам в Минске. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Нацбанк в текущем году еще снижать ставку рефинансирования.

Как ранее сообщал Sputnik, Нацбанк Беларуси с 19 апреля снизил ставку рефинансирования с 15% до 14% годовых. Это снижение ставки стало уже четвертым в текущем году.

Со своей стороны заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил, что Беларусь рассчитывает рефинансировать суверенные евробонды на сумму 800 миллионов долларов.

Эти еврооблигации были выпущены в 2011 году и размещены под ставку в 8,95% годовых. Срок погашения евробондов наступает в январе 2018 года.

При этом Селиверстов отметил, что рефинансирование евробондов, о котором уже заявляли белорусские власти, является непростой процедурой. Сейчас республика ведет работу со специализированными консалтинговыми компаниями и рейтинговыми агентствами, а также с потенциальными инвесторами.

Кроме того, добавил замминистра, Беларуси продолжает работу над очередным выпуском евробондов на сумму около 1 миллиарда долларов. Селиверстов выразил надежду, что этот процесс будет успешно завершен.